سوسن بدر: الممثلة في مصر تنتهي بعد الثلاثين (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الممثلة في مصر تعاني من مشكلة كبيرة بعد أن تتجاوز سن الثلاثين فهي لا تتلقى عروض فنية أو أدوار جيدة، مضيفة خلال تواجدها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علاء على "نجوم إف إم"، مساء الخميس: "الرجل تكون فرصته أكبر من المرأة في الفن، حيث يستمر عرض الأدوار الجيدة عليه حتى لو كبر في العمر أما الممثلة فلا يكتب لها بعد تجاوز الثلاثين من عمرها أدوار مناسبة ولو حدث يكون مصادفة"، متابعة: "الفن بالنسبة للممثلة يتوقف عند الثلاثين وكلما كبرت في العمر مشكلتها تزداد لأن الأدوار الجيدة لا تكتب لها، وكأنها ليس لها حياة بعد الثلاثين".

وأوضحت سوسن بدر أن اسمها الحقيقي هو سوزان بدر الدين، وليس سوسن كما عرفت به، وقالت إن قصة تسميتها بسوسن تعود إلى مشاركتها في فيلم "إخناتون" حيث اختارها المخرج شادي عبد السلام لتجسيد دور نفرتيتي، وكان حريص على أن يكون تتر الفيلم لا يتضمن اسم أجنبي للممثلين، فأصر على تسميتها سوسن بدلا من سوزان.كانت آخر