ماذا قال مينا مسعود عن حضوره مهرجان الجونة؟ (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

مينا مسعود

أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19وحتي 27 سبتمبر2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلى مصر ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة للمهرجان. وعبر "مينا" عن حماسه وسعادته الشديدة بحضوره المهرجان، وقال في الفيديو القصير: "أنا مينا مسعود، وأود أن أؤكد مشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2019، سأكون هناك وأعتقد أن ذلك سيكون مذهلًا.. انتظروني".

مينا مسعود ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما في كندا، ولعب مينا دور "علاء الدين Aladdin" في النسخة الواقعية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض بعدد من دول العالم، ويشارك في بطولته بجانب كل من نعومي سكوت والنجم العالمي ويل