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ماذا قال مينا مسعود عن حضوره مهرجان الجونة؟ (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
مينا مسعود
مينا مسعود
أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19وحتي 27 سبتمبر2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلى مصر ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة للمهرجان. وعبر "مينا" عن حماسه وسعادته الشديدة بحضوره المهرجان، وقال في الفيديو القصير: "أنا مينا مسعود، وأود أن أؤكد مشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2019، سأكون هناك وأعتقد أن ذلك سيكون مذهلًا.. انتظروني".
مينا مسعود ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما في كندا، ولعب مينا دور "علاء الدين Aladdin" في النسخة الواقعية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض بعدد من دول العالم، ويشارك في بطولته بجانب كل من نعومي سكوت والنجم العالمي ويل
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بدء عرض الفيل الأزرق 2 بالأردن ولبنان أول أيام العيد

يبدأ عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز، فى لبنان والأردن من أول أيام عيد الأضحى المقبل، بعدما طرح بالفعل في دور السينما بالسعودية والإمارات وسوريا، بالتزامن مع عرضه فى السينمات المصرية يوم الخميس الماضى، وفق الشركة المنتجة. واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام التى عرض فيها حتى الآن، حيث وصلت إيراداته إلى 22 مليونا و56 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ومن المقرر أن ترتفع هذه الإيرادات بشكل كبير مع حلول عيد الأضحى الذى يعد من المواسم الأبرز فى العام.
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25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
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أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.
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مينا مسعود يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "Aladdin"، في الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان. ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج، خصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث".
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الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
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إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
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