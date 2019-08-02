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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
استطلاع الهلال
استطلاع الهلال
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
يضيف بيان المغرب: "وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذى الحجة هو يوم السبت 3 أغسطس 2019م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الإثنين 10 ذي الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019".نفس الأمر ينطبق على سلطنة عمان، والتي أعلنت الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين
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يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
سياحة (8)

18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
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هلال

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية.نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد. فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
لسان-قلعة-قايتباي

الآثار تعلن مد العمل بقلعة قايتباي في عيد الأضحى

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم بدء الاستعدادات الخاصة داخل قلعة قايتباى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والزائرين سواء من المقيمين فى محافظة الإسكندرية أو الوافدين والزائرين من خارجها، مشيرًا خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.
حج-وعمرة (2)

الجمعة غرة ذي الحجة.. ووقفة عرفات 10 أغسطس

قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، إذ أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الجاري.
لحوم الأضاحي

قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.
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