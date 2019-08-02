في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص

استطلاع الهلال

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".

يضيف بيان المغرب: "وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذى الحجة هو يوم السبت 3 أغسطس 2019م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الإثنين 10 ذي الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019".نفس الأمر ينطبق على سلطنة عمان، والتي أعلنت الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين