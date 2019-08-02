الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص

يوسف الشاهد

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".

شدّد يوسف الشاهد على أنه كان يشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة وعدم الدخول في فترة شغور، كما أن علاقته بالسبسي في الأشهر الأخيرة كانت طيبة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كان حريصًا طيلة 5 سنوات على تطبيق الدستور والالتزام به، حيث كان لديه 5 أيام لإعادة القانون الانتخابي إلى مجلس نواب الشعب