سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص
يوسف الشاهد
يوسف الشاهد
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
شدّد يوسف الشاهد على أنه كان يشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة وعدم الدخول في فترة شغور، كما أن علاقته بالسبسي في الأشهر الأخيرة كانت طيبة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل كان حريصًا طيلة 5 سنوات على تطبيق الدستور والالتزام به، حيث كان لديه 5 أيام لإعادة القانون الانتخابي إلى مجلس نواب الشعب
اقرأ المزيد
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
سياحة (8)

18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
اقرأ المزيد من الأخبار
تونس

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات تبرز جنازة السبسي ومفاوضات الخرطوم

تصدّرت جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الأحد، كما أطلعتنا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التونسيين ودعوا أمس رئيسهم خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، وممثلين رفيعي المستوى لدولهم. وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة.
جثمان-السبسى

التوانسة يودعون الأب الروحي ومهندس الوفاق الوطني

على جنبات الطرق الرابطة بين ضاحية قرطاج وتونس، وقف التونسيون اليوم لوداع رئيسهم الباجي قايد السبسي، يبكون رحيله رافعين صوَره وأعلام تونس ومرددين النشيد الوطني. في جنازة رسمية شعبية شيع التوانسة أول رئيس منتخب إلى مثواه الأخير في موكب جنائزي مهيب بحضور العديد من الرؤساء والزعماء، حيث حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك فيليبي ملك إسبانيا، ورئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا. كما حضر الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج.
النقاب في تونس

«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org