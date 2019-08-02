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أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
لاجئون
لاجئون
سمحت الإدارة الأمريكية لنحو 7 آلاف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم، بالبقاء لفترة 18 شهرا إضافية على أراضيها، ومددت مدة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة. وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين نظرا للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم. وهي منحت السوريين هذه الحماية لأول مرة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري، على الرغم من حظر الرئيس الأمريكي الحالي سفر السوريين ومواطني
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المرأة السعودية

حقوق جديدة للمرأة السعودية.. لا ولاية في السفر

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن جهات عليا بالمملكة، أقرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وإلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على «يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر».
استطلاع-هلال-العيد (2)

سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
هلال

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية.نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد. فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
ميليشيات-الحوثى

الداخلية اليمنية: 49 قتيلا جراء عمليات إرهابية بعدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن. وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية.
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منظومة S-400 الدفاعية

الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400

اختارت تركيا أن تسير في اتجاه هادم للعلاقات التي تجمعها بالولايات المتحدة بعد أن استلمت أولى دفعات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهي خطوة عارضتها واشنطن بقوة على مدى الأعوام القليلة الماضية. تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
ترامب (1)

لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات. وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
منظومة إس 400 -مقاتلة إف 35

شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
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