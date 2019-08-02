الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 24 36شبين الكوم 24 36طنطا 24 35دمنهور 25 33الإسكندرية 25 31بلطيم 24 31مطروح 24 31السلوم 22 33سيوة 25 39 بورسعيد 25 32دمياط 25 31الزقازيق 24 36الإسماعيلية 23 38السويس 24 37العريش 23 33 رفح 23 32رأس سدر 27 38 نخل 20 36 نويبع 28 37 طابا 28 35 كاترين