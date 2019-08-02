طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

تحرير: محمود عبد الصبور ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

صورة أرشيفية

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه بطلق نارى في البطن فى مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بقرية الوسطانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على الجاني وتم فرض كردون أمني بالقرية تحسبا لأى أعمال عنف من قبل أسرة القتيل، وتمت السيطرة على الموقف تماما.

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وصول شخص لمستشفى كفر الدوار العام مصابا بطلقات نارية وتوفى فور وصوله. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار والنقيب محمود قاسي معاون مباحث