رياضة

مورينيو: مانشستر يونايتد لم يقدر نجاحاتي

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن عدم تقدير الجماهير بشكل كاف ما حققه مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 وإنهاء الدوري في المركز الثاني في عام 2018 خلف مانشستر سيتي، وقال مورينيو عن اختلاف شخصيته داخل وخارج الملعب: "هذا خطئي، أنا شخص منعزل، أحب العمل وحيدًا، أحب التفكير وحدي واتخاذ القرار وحدي، نعم تملك جهازا معاونا وأشخاصا من حولك، ولكنك الشخص الوحيد المسؤول عن القرار، ولذلك أنا من قررت العزلة، وشكلي يختلف طوال المباراة عمن يراني بعدها في الشارع".
وأضاف مورينيو: "أنا نفس الشخص لا أدعي أي شيء، أقوم بكل شيء بصورة طبيعية، عندما لا أحتفل بالأهداف أكون مركزًا في الأمر التالي، عندما أركل زجاجات المياه أشعر بالتوتر، عندما يكون هناك سبب للابتسام لا أتردد". وعن فترته مع مانشستر يونايتد: "لم تكن فترة سهلة، دائمًا ما شعرت بأن الفوز بالدوري الأوروبي أمر
اقرأ المزيد
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
فرج-عامر (2)

سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
مورينيو (3)

مورينيو يشتاق للعودة إلى التدريب من جديد

يشعر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو برغبة شديدة في العودة إلى التدريب من جديد، ولكنه يصر في الوقت ذاته على استعداده للانتظار حتى يحصل على الفرصة المناسبة، ورحل مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وتلقى بالفعل العديد من العروض للعودة إلى التدريب، ولكنه رفضها جميعًا، وقال مورينيو في هذا الشأن: "هذه هي أول مرة أملك فيها الوقت الكافي للتفكير، هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بالبرتغال في منزلي في بداية شهر أغسطس منذ قرابة الـ20 عامًا، أملك الوقت للتفكير والتحليل، ولكني أشعر برغبة كبيرة في العودة".
كانتى

لامبارد متفائل بعودة كانتى بداية الموسم المقبل

قال فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى إنه "متفائل" بعودة نجولو كانتى خط وسط البلوز فى بداية الموسم المقبل. وجاءت تصريحات لامبارد بعد المباراة الودية التى جمعت بين فريقه وفريق برشلونة الإسبانى، حيث خسر الأخير بهدفين مقابل هدف، وأشار لامبارد عن رحيل صاحب الـ28 عاما تاركًا المعسكر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد 2019- 2020، قائلا: "قد أرسلته إلى المنزل قبل بضعة أيام، أعتقد أنه كان من المفيد جدًّا له أن يترك المعسكر فى الوقت الحالى".
كانتى

الشكوك تحوم حول لحاق كانتي ببداية الموسم

تحوم الشكوك حول لحاق النجم الفرنسي نجولو كانتي ببداية الموسم الجديد مع فريقه تشيلسي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وعاد كانتي إلى العاصمة البريطانية لندن تاركًا الفترة الإعدادية للموسم الجديد التي يخوضها تشيلسي، من أجل البدء في فترة العلاج والتعافي، وتأتي تلك الإصابة في الوقت الذي لا يتبقى فيه سوى 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لمدرب الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org