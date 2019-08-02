مورينيو: مانشستر يونايتد لم يقدر نجاحاتي

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

جوزيه مورينيو

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن عدم تقدير الجماهير بشكل كاف ما حققه مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 وإنهاء الدوري في المركز الثاني في عام 2018 خلف مانشستر سيتي، وقال مورينيو عن اختلاف شخصيته داخل وخارج الملعب: "هذا خطئي، أنا شخص منعزل، أحب العمل وحيدًا، أحب التفكير وحدي واتخاذ القرار وحدي، نعم تملك جهازا معاونا وأشخاصا من حولك، ولكنك الشخص الوحيد المسؤول عن القرار، ولذلك أنا من قررت العزلة، وشكلي يختلف طوال المباراة عمن يراني بعدها في الشارع".

وأضاف مورينيو: "أنا نفس الشخص لا أدعي أي شيء، أقوم بكل شيء بصورة طبيعية، عندما لا أحتفل بالأهداف أكون مركزًا في الأمر التالي، عندما أركل زجاجات المياه أشعر بالتوتر، عندما يكون هناك سبب للابتسام لا أتردد". وعن فترته مع مانشستر يونايتد: "لم تكن فترة سهلة، دائمًا ما شعرت بأن الفوز بالدوري الأوروبي أمر

وأضاف مورينيو: "أنا نفس الشخص لا أدعي أي شيء، أقوم بكل شيء بصورة طبيعية، عندما لا أحتفل بالأهداف أكون مركزًا في الأمر التالي، عندما أركل زجاجات المياه أشعر بالتوتر، عندما يكون هناك سبب للابتسام لا أتردد".



وعن فترته مع مانشستر يونايتد: "لم تكن فترة سهلة، دائمًا ما شعرت بأن الفوز بالدوري الأوروبي أمر مذهل، ولكن لم يكن الوضع كذلك، رأيت أن إنهاء الدوري في المركز الثاني نجاح كبير، ولكني لم أحصل على ما أستحقه، الأمر الوحيد الذي يمكنني أن أعدك به، هو أنني سأذهب إلى المؤتمرات الصحفية بابتسامة كبيرة".



وإختتم: "عندما قدمت أول مؤتمر صحفي مع تشيلسي في عام 2004، سألت عما إذا كنت جاهزًا للدوري الإنجليزي، حينها قلت ماذا؟ أنا توجت بدوري أبطال أوروبا وأنتم تروني هكذا، حينها قلت بأنني "سبيشيال وان" وأصبح لقبي منذ ذلك الحين".