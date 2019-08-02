رياضة

السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
وسبق أن حقق مانشستر سيتي بداية تاريخية لموسم 2017- 2018، بالفوز بـ18 مباراة متتالية بين شهري أغسطس وديسمبر، وحقق 14 انتصارا متتاليا بنهاية الموسم الماضي، وبالتالي يملك الفريق فرصة لتحطيم رقمه القياسي من خلال الفوز بأول 5 مباريات والوصول إلى 19 انتصارا متتاليا. وتمكن أرسنال في موسم 2001- 2002 من التسجيل
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
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سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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مورينيو‎

مورينيو: مانشستر يونايتد لم يقدر نجاحاتي

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن عدم تقدير الجماهير بشكل كاف ما حققه مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 وإنهاء الدوري في المركز الثاني في عام 2018 خلف مانشستر سيتي، وقال مورينيو عن اختلاف شخصيته داخل وخارج الملعب: "هذا خطئي، أنا شخص منعزل، أحب العمل وحيدًا، أحب التفكير وحدي واتخاذ القرار وحدي، نعم تملك جهازا معاونا وأشخاصا من حولك، ولكنك الشخص الوحيد المسؤول عن القرار، ولذلك أنا من قررت العزلة، وشكلي يختلف طوال المباراة عمن يراني بعدها في الشارع".
Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
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لامبارد متفائل بعودة كانتى بداية الموسم المقبل

قال فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى إنه "متفائل" بعودة نجولو كانتى خط وسط البلوز فى بداية الموسم المقبل. وجاءت تصريحات لامبارد بعد المباراة الودية التى جمعت بين فريقه وفريق برشلونة الإسبانى، حيث خسر الأخير بهدفين مقابل هدف، وأشار لامبارد عن رحيل صاحب الـ28 عاما تاركًا المعسكر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد 2019- 2020، قائلا: "قد أرسلته إلى المنزل قبل بضعة أيام، أعتقد أنه كان من المفيد جدًّا له أن يترك المعسكر فى الوقت الحالى".
برونو فيرنانديز 3

فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".
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