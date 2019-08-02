السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

مانشستر سيتي

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.

وسبق أن حقق مانشستر سيتي بداية تاريخية لموسم 2017- 2018، بالفوز بـ18 مباراة متتالية بين شهري أغسطس وديسمبر، وحقق 14 انتصارا متتاليا بنهاية الموسم الماضي، وبالتالي يملك الفريق فرصة لتحطيم رقمه القياسي من خلال الفوز بأول 5 مباريات والوصول إلى 19 انتصارا متتاليا. وتمكن أرسنال في موسم 2001- 2002 من التسجيل

وسبق أن حقق مانشستر سيتي بداية تاريخية لموسم 2017- 2018، بالفوز بـ18 مباراة متتالية بين شهري أغسطس وديسمبر، وحقق 14 انتصارا متتاليا بنهاية الموسم الماضي، وبالتالي يملك الفريق فرصة لتحطيم رقمه القياسي من خلال الفوز بأول 5 مباريات والوصول إلى 19 انتصارا متتاليا.



وتمكن أرسنال في موسم 2001- 2002 من التسجيل في كل مباريات الموسم الـ38، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق آخر، ويأمل السيتي في تحقيق هذا الإنجاز هذا الموسم.



وفي موسم 2017- 2018، سجل مانشستر سيتي 106 أهداف، إلا أن تشيلسي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها على ملعبه في موسم 2009- 2010 برصيد 68 هدفًا.



كما اهتزت شباك تشيلسي بـ15 هدفًا فقط في موسم 2004- 2005 وهو رقم يتطلع السيتي لتحقيقه، إلى جانب عدم الخسارة في أي مباراة طوال الموسم كما حقق أرسنال في موسم 2003- 2004.