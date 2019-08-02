رسميا.. داني ألفيس ينضم إلى ساو باولو

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

داني ألفيس

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيس صاحب الـ36 عامًا، حتى ديسمبر 2022. وكان ألفيس حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، وأعلن ألفيس رحيله عن النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين. وقاد ألفيس منتخب بلاده الشهر الماضي إلى إحراز لقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" حيث اختير أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها بلاده، وكان اللقب الـ40 لألفيس في مسيرته الكروية واعتبره فريقه الجديد "اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ".

وقال ألفيس في فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في تويتر: "نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي". بينما قال رئيس ساو باولو كارلوس أوجوستو دي باروش إي سيلفا: "في أحد الأيام قلت لدانيال إنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه

وقال ألفيس في فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في تويتر: "نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي".



بينما قال رئيس ساو باولو كارلوس أوجوستو دي باروش إي سيلفا: "في أحد الأيام قلت لدانيال إنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه المفضل. اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء بهذا الوعد".



وبدأ ألفيس مسيرته الكروية في صفوف نادي باهيا البرازيلي، قبل الانتقال إلى اللعب في القارة العجوز وتحقيق نجاحات في ثلاث بطولات أوروبية (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، حيث لعب مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.



في برشلونة (2008- 2016)، ساهم في العصر الذهبي للنادي الكتالوني من خلال الفوز على الخصوص بثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2009، 2011، 2015.

