إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف
تحرير:محمد حفيظ
٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
تصادم - أرشيفية
أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف
وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف الى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى رضا رمزي جرس 61 سنة، مصابا اشتباه كسر بالقدم الأيسر، والزوجة ايرين يوسف يعقوب 49 سنة مصابة جرح قطعي بالوجه7سم، واثنين من اولادهما وهم مونيكا رضا رمزي 20 سنة مصابة بجرح بالرأس 10سم، مريم رضا رمزي 16سنة
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف الى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى رضا رمزي جرس 61 سنة، مصابا اشتباه كسر بالقدم الأيسر، والزوجة ايرين يوسف يعقوب 49 سنة مصابة جرح قطعي بالوجه7سم، واثنين من اولادهما وهم مونيكا رضا رمزي 20 سنة مصابة بجرح بالرأس 10سم، مريم رضا رمزي 16سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيسر، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
واحتلت مصر المركز 75 بعد أن كانت فى المركز 118 فى مجال تحسين جودة الطرق، وفى مجال تحسين البنية التحتية للموانى احتلت مصر المركز 41 بعد أن كانت فى المركز 66.