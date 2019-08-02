إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

تصادم - أرشيفية

أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف الى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى رضا رمزي جرس 61 سنة، مصابا اشتباه كسر بالقدم الأيسر، والزوجة ايرين يوسف يعقوب 49 سنة مصابة جرح قطعي بالوجه7سم، واثنين من اولادهما وهم مونيكا رضا رمزي 20 سنة مصابة بجرح بالرأس 10سم، مريم رضا رمزي 16سنة