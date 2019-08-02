جريمة

إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف الى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى رضا رمزي جرس 61 سنة، مصابا اشتباه كسر بالقدم الأيسر، والزوجة ايرين يوسف يعقوب 49 سنة مصابة جرح قطعي بالوجه7سم، واثنين من اولادهما وهم  مونيكا رضا رمزي 20 سنة مصابة بجرح بالرأس 10سم، مريم رضا رمزي 16سنة
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الوالدة باشا.. أم تستعين بفلذة كبدها لترويج البانجو

الحاجة إلى المال والبحث عن الثراء السريع دون تكبد مشقة العمل الجاد المتواصل سيطرا على تفكير سيدة أربعينية، فوضعت ربة المنزل نصب عينيها أدوار ممثلات تقمصن شخصية "تاجرات مخدرات"، واتخذت القرار الأكثر جرأة في حياتها في سبيل جني مبالغ مالية طائلة، طرقت عالم الإجرام عبر بوابة المواد المخدرة وتحديدا ترويج نبات البانجو المخدر على متعاطيه، وقررت الاستعانة بفلذة كبدها الذي أتم عقده الثاني من العمر ليكون ذراعها اليمنى ظنا أن خطتها لن تنكشف خباياها، إلا أن رجال الشرطة كانوا لهما بالمرصاد.
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ضبط لص حاول سرقة مسجد بالبحيرة.. وتسليمه للشرطة

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«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية

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الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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3 قتلى في حادث بـ«السويس الصحراوي».. وتوقف الحركة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه القاهرة، وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق السويس الصحراوي بوقوع حادث تصادم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش مرور لرفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية ورفع أى معوقات أمام السيارات بالطريق.
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6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
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إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
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