9 صفقات بانتظار الحسم قبل غلق ميركاتو البريميرليج

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

بول بوجبا

يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ومع تبقى 6 أيام لا تزال هناك بعض الصفقات لم تحسم بعد، أبرزها النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون يورو، وهناك قائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز الذي يرغب اليونايتد وتوتنهام في التعاقد معه بعد تسجيله 32 هدفًا الموسم الماضي، وهناك الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليونايتد ويوفنتوس والخاصة بالثنائي باولو ديبالا وروميلو لوكاكو، خاصة أن الثنائي لم يشارك في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

ويرغب البايرن في التعاقد مع ليروي ساني، إلا أن فريقه السيتي يرفض رحيله بأقل من 100 مليون يورو، ولا يزال اليونايتد يطارد المدافع هاري ماجوير، إلا أن ليستر يرغب في الحصول على 90 مليون يورو. أما جيوفاني لو سيليسو، فيرغب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام في التعاقد معه، ويرغب فريقه ريال بيتيس في الحصول على

ويرغب البايرن في التعاقد مع ليروي ساني، إلا أن فريقه السيتي يرفض رحيله بأقل من 100 مليون يورو، ولا يزال اليونايتد يطارد المدافع هاري ماجوير، إلا أن ليستر يرغب في الحصول على 90 مليون يورو.



أما جيوفاني لو سيليسو، فيرغب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام في التعاقد معه، ويرغب فريقه ريال بيتيس في الحصول على 75 مليون يورو لتركه، وهو الرقم الذي يرفضه السبيرز.



وهناك ويلفريد زاها الذي يرغب كل من مانشستر يونايتد وأرسنال وإيفرتون في ضمه، ويرغب كريستال بالاس في الحصول على 80 مليون يورو لتركه.



ويأمل مانشستر يونايتد في التعاقد مع متوسط ميدان لاتسيو ميلينكوفيتش سافيتش، لخلافة بوجبا إن رحل الأخير، ويستعد اليونايتد لدفع 75 مليون يورو لضمه، ويتطلع السيتي للتعاقد مع جواو كانسيلو من اليوفي، إلا أن السيتي يرفض دفع 40 مليون يورو لضمه.