مسلح يقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وينتحر في كرواتيا

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

صورة أرشيفية

لقي صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم رميا بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب على يد أحد المسلحين قبل أن يقوم بالانتحار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه أمس بعد تلقي الشرطة الكرواتية بلاغات طارئة بإطلاق نار. وذكرت السلطات الكرواتية أن ضحايا الحادث ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، بينما نجا رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث لم يصب بأي جروح في المنزل، وما زال على قيد الحياة، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.

وتمكنت السلطات من تحديد موقع المشتبه فيه بعد عملية بحث في أنحاء المدينة، وقتل نفسه قبل أن يتم اعتقاله، حسبما أعلنت الشرطة في بيان صدر قبل الفجر. (اقرأ أيضا: فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلا لمونديال اليد للشباب) ويُعتقد أن الرجل قتل أسرة زوجته السابقة، حسب المصدر نفسه، ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة. وكانت