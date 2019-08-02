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مسلح يقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وينتحر في كرواتيا

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم رميا بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب على يد أحد المسلحين قبل أن يقوم بالانتحار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه أمس بعد تلقي الشرطة الكرواتية بلاغات طارئة بإطلاق نار. وذكرت السلطات الكرواتية أن ضحايا الحادث ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، بينما نجا رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث لم يصب بأي جروح في المنزل، وما زال على قيد الحياة، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.
وتمكنت السلطات من تحديد موقع المشتبه فيه بعد عملية بحث في أنحاء المدينة، وقتل نفسه قبل أن يتم اعتقاله، حسبما أعلنت الشرطة في بيان صدر قبل الفجر. (اقرأ أيضا: فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلا لمونديال اليد للشباب) ويُعتقد أن الرجل قتل أسرة زوجته السابقة، حسب المصدر نفسه، ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة. وكانت
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بوريس-جونسون

«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
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لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
نقاب

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
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دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
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طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه بطلق نارى في البطن فى مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بقرية الوسطانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على الجاني وتم فرض كردون أمني بالقرية تحسبا لأى أعمال عنف من قبل أسرة القتيل، وتمت السيطرة على الموقف تماما.
السودان

بعد مقتل 6 سودانيين.. فرض حظر التجول في شمال كردفان

فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين حظرا للتجوال في عدد من مدن ولاية شمال كردفان، بعد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. حيث أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن المظاهرات التي اندلعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، احتجاجا على تردي أوضاع الخدمات العامة، أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة 27 آخرين برصاص مجهولين. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان، قوله إن "المظاهرات التي خرجت في مدينة الأُبيض صباح اليوم الإثنين، جاءت احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".
بوكو حرام

23 قتيلًا حصيلة هجوم لبوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

شن عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية، أمس السبت، هجوما قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة. وفتح عناصر من الجماعة الإرهابية من على ثلاث درّاجات ناريّة، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية حيثُ شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بُعد 90 كيلو من العاصمة الاقليميّة مايدوغوري. وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا تُقاتل بوكو حرام، لوكالة فرانس برس "عثر رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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بعد زيادة جرائمهم كيف تتعامل الصحةمع المرضى النفسيين

تسبب ارتفاع عدد المرضى النفسيين فى حدوث جرائم بشعة أثارت الرأى العام المصرى خلال السنوات القليلة الماضية، فالمريض النفسى قد يصل إلى حالة من الاضطراب تدفعه إلى القتل أو الاغتصاب أو إشعال النيران فى بعض الأماكن، وهو ما يشكل خطورة على المجتمع، ويضع العديد من التساؤلات أمام وزارة الصحة، حول كيفية التعامل مع المرضى النفسيين، والحلول الممكنة لمعالجة الظاهرة، فهناك من يخضعون للعلاج داخل المستشفيات، وهناك من ينتشرون فى المجتمع دون علاج، وهناك فئة لا يتم متابعتها بشكل دورى عقب الانتهاء من تلقيها العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية.
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