أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

أفشة

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".

وواصل أفشة: "بعدها وجدت أن اسمي غير موجود في المعسكر، كنت أذهب للتدريب كل يوم ولا أجد غير العمال، لا يوجد مدلك أو دكتور، ورغم ذلك التزمت بمواعيدي وتدريباتي، وفوجئت بخصم جزء كبير من مستحقاتي في بيراميدز وقالوا لي انضم للزمالك وسوف نمنحها إياك ولكنني رفضت". وأتم أفشة: "ثم سارت الأمور لاحقا بشكل جيد وتواصل

وواصل أفشة: "بعدها وجدت أن اسمي غير موجود في المعسكر، كنت أذهب للتدريب كل يوم ولا أجد غير العمال، لا يوجد مدلك أو دكتور، ورغم ذلك التزمت بمواعيدي وتدريباتي، وفوجئت بخصم جزء كبير من مستحقاتي في بيراميدز وقالوا لي انضم للزمالك وسوف نمنحها إياك ولكنني رفضت".



وأتم أفشة: "ثم سارت الأمور لاحقا بشكل جيد وتواصل معي مسؤولو الأهلي، خاصة المكالمة التي جاءت من سيد عبد الحفيظ -مدير الكرة- التي جعلتني أتمسك أكثر بالانضمام حتى انتهت الصفقة، وكان أملي كبيرا في الانتقال للأهلي من أجل والدي ووالدتي والحمد لله تحقق ذلك الحلم".



يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.

