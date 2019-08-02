7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

مانشستر سيتي

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.

حقق 32 انتصارا محطما رقم تشيلسي السابق بـ30 انتصارا في موسم 2016- 2017، كما سجل السيتي 106 أهداف محطما رقم تشيلسي بـ103 أهداف في موسم 2009- 2010، كما حقق الفريق أكبر عدد من الانتصارات خارج أرضه بـ16 انتصارا محطما رقم تشيلسي السابق بـ15 انتصارا في موسم 2004- 2005. كما وصل فارق الأهداف للسيتي إلى 79

حقق 32 انتصارا محطما رقم تشيلسي السابق بـ30 انتصارا في موسم 2016- 2017، كما سجل السيتي 106 أهداف محطما رقم تشيلسي بـ103 أهداف في موسم 2009- 2010، كما حقق الفريق أكبر عدد من الانتصارات خارج أرضه بـ16 انتصارا محطما رقم تشيلسي السابق بـ15 انتصارا في موسم 2004- 2005.



كما وصل فارق الأهداف للسيتي إلى 79 هدفا، محطما رقم تشيلسي السابق بـ71 هدفا في موسم 2009- 2010، وحقق اللقب بأكبر فارق من النقاط عن صاحب المركز الثاني بـ19 نقطة، محطما رقم اليونايتد السابق بـ18 نقطة في موسم 2009- 2010، وحقق 18 انتصارا متتاليا، محطما رقم تشيلسي السابق بـ13 انتصارا في موسم 2016- 2017.



وفي الموسم الماضي، سجل أكبر عدد من الأهداف في جميع المسابقات بـ169 هدفًا محطما رقمه الشخصي في موسم 2013- 2014 بـ156 هدفًا.