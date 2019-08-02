رياضة

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
حقق 32 انتصارا محطما رقم تشيلسي السابق بـ30 انتصارا في موسم 2016- 2017، كما سجل السيتي 106 أهداف محطما رقم تشيلسي بـ103 أهداف في موسم 2009- 2010، كما حقق الفريق أكبر عدد من الانتصارات خارج أرضه بـ16 انتصارا محطما رقم تشيلسي السابق بـ15 انتصارا في موسم 2004- 2005. كما وصل فارق الأهداف للسيتي إلى 79
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
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سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
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مورينيو: مانشستر يونايتد لم يقدر نجاحاتي

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن عدم تقدير الجماهير بشكل كاف ما حققه مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 وإنهاء الدوري في المركز الثاني في عام 2018 خلف مانشستر سيتي، وقال مورينيو عن اختلاف شخصيته داخل وخارج الملعب: "هذا خطئي، أنا شخص منعزل، أحب العمل وحيدًا، أحب التفكير وحدي واتخاذ القرار وحدي، نعم تملك جهازا معاونا وأشخاصا من حولك، ولكنك الشخص الوحيد المسؤول عن القرار، ولذلك أنا من قررت العزلة، وشكلي يختلف طوال المباراة عمن يراني بعدها في الشارع".
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
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