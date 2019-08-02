منها جينيفر لوبيز.. خريطة حفلات النجوم في شهر أغسطس

تستضيف مصر العديد من الحفلات الكبرى خلال شهور الصيف والتي يحييها نجوم عالميون من بينهم جينيفر لوبيز، وكذلك الموسيقار العالمي ياني الذي أقيم حفله منذ أيام بالساحل الشمالي
تشهد شهور الصيف زخما كبيرا في حفلات المطربين المصريين والعرب في مصر وخارجها، وغالباً ما تقام الحفلات الكبرى في المدن الساحلية. وعلى مدى الشهر الجاري يستضيف الساحل الشمالي في مصر عددا من المطربين من بينهم راغب علامة ورامي صبري، كما تستضيف الإسكندرية اليوم الجمعة المطرب علي الحجار ضمن البرنامج الصيفى لمكتبة الإسكندرية، وكذلك يحيي المطرب رامى صبري أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل حفلا كبيرا للمطربة العالمية جينيفر لوبيز الجمعة القادمة.
وقالت جينيفر لوبيز بمناسبة حفلها في مصر: "أنا مستنياكم في حفلتي في مصر" باللهجة المصرية، وتحدثت عن مشاعرها قبل إحياء حفلها المرتقب يوم 9 أغسطس المقبل وذلك خلال حوار أجراه معها منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني رابح مقبل، حيث قالت: "أنا متحمسة للغاية للحفل لأنني لم أذهب من قبل إلى مصر".
وأضافت: "هي ليست
وقالت جينيفر لوبيز بمناسبة حفلها في مصر: "أنا مستنياكم في حفلتي في مصر" باللهجة المصرية، وتحدثت عن مشاعرها قبل إحياء حفلها المرتقب يوم 9 أغسطس المقبل وذلك خلال حوار أجراه معها منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني رابح مقبل، حيث قالت: "أنا متحمسة للغاية للحفل لأنني لم أذهب من قبل إلى مصر".
وأضافت: "هي ليست مجرد حفلة؛ لأنها تناسب عيد ميلادي، ويمكن للجمهور توقع حفلٍ ضخمٍ وأنا متحمسة لها للغاية لمشاركته لأول مرة مع المعجبين في مصر".
جينيفر قالت كذلك: "ابني متحمس جدًا للذهاب إلى مصر، ولا يتوقف عن القول أريد الذهاب، فوعدته بالقدوم إن لم يكن هناك دراسة، علينا فقط الانتظار لمعرفة ميعاد بداية المدارس، وأنا أيضا متحمسة لهذه الزيارة لأنها ستكون تجربة جديدة لي وللمعجبين، فأنا لم أرهم من قبل، وهذه أول مرة نتقابل".
وعن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، قالت: "لا يمكنني الاستمتاع بالبلد عندما أذهب هناك للعمل، يمكنني فقط الاستمتاع عندما أذهب في الإجازة، وهذا لا يحدث في كثير من الأحيان، وأتمنى رؤية الأهرام، يود الجميع رؤيتها، أليس كذلك".
جينيفر التي تصل إلى مصر يوم 8 أغسطس، قبل يوم واحد من حفلها وتغادرها باليوم التالي، اختتمت حوارها بالقول: "أعتقد أن هذه ستكون أفضل حفلة بالجولة".
واستضافت مدينة الساحل الشمالي منذ أيام حفلا كبيرا للموسيقار العالمي "ياني".
ويستعد الفنان اللبنانى راغب علامة لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالى يوم 8 أغسطس، إلى جانب حفل آخر باليونان فى 14 أغسطس المقبل.
ويستعد المطرب محمد محسن لإقامة حفل موسيقى يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس على المسرح المكشوف بالإسكندرية الساعة 8.30 مساءً.
كما يستعد كاظم الساهر، لإحياء مجموعة حفلات فى عمان، الأردن يوم 8، 9 أغسطس، وفي إسطنبول، تركيا 12،13 أغسطس، صلالة سلطنة عمان يوم 19 أغسطس، وفى السعودية موسم السودة يوم 22 أغسطس.
الفنانة نوال الزغبى تستعد لإقامة حفل غنائي على مسرح سرايا العقبة فى الأردن يوم 13 أغسطس المقبل.
وتحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا موسيقيًا على مسرح قرطاج فى تونس يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل.
تستعد الفنانة نانسى عجرم لإقامة حفل غنائى فى مهرجان بنزرت الدولى غدًا 3 أغسطس، كما تستعد أيضًا لإقامة حفل ضمن فعاليات حفلات العيد يوم الخميس 15 أغسطس، بمركز دبى التجاري.
ويستعد أيضا النجم تامر حسنى لحفل غنائي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس المقبل على مسرح المروج ضمن مهرجان ليالي عمان، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
كما يستعد المطرب مدحت صالح، لتقديم أحدث حفلاته الغنائية، بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ17، وذلك يوم السبت 17 أغسطس المُقبل على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية فى الثامنة والنصف مساءً.
وأيضًا تستعد الفنانة نجوى كرم لإقامة حفل غنائي بمهرجان الفحيص بالأردن، يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل، على المسرح الرئيسي، فى تمام الثامنة والنصف مساء، كما يستعد الفنان خالد سليم لتقديم حفله يوم الاثنين 19 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بالإسكندرية الساعة 8.30 مساء.