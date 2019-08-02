منها جينيفر لوبيز.. خريطة حفلات النجوم في شهر أغسطس

تستضيف مصر العديد من الحفلات الكبرى خلال شهور الصيف والتي يحييها نجوم عالميون من بينهم جينيفر لوبيز، وكذلك الموسيقار العالمي ياني الذي أقيم حفله منذ أيام بالساحل الشمالي

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

جينيفر لوبيز

تشهد شهور الصيف زخما كبيرا في حفلات المطربين المصريين والعرب في مصر وخارجها، وغالباً ما تقام الحفلات الكبرى في المدن الساحلية. وعلى مدى الشهر الجاري يستضيف الساحل الشمالي في مصر عددا من المطربين من بينهم راغب علامة ورامي صبري، كما تستضيف الإسكندرية اليوم الجمعة المطرب علي الحجار ضمن البرنامج الصيفى لمكتبة الإسكندرية، وكذلك يحيي المطرب رامى صبري أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل حفلا كبيرا للمطربة العالمية جينيفر لوبيز الجمعة القادمة.

وقالت جينيفر لوبيز بمناسبة حفلها في مصر: "أنا مستنياكم في حفلتي في مصر" باللهجة المصرية، وتحدثت عن مشاعرها قبل إحياء حفلها المرتقب يوم 9 أغسطس المقبل وذلك خلال حوار أجراه معها منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني رابح مقبل، حيث قالت: "أنا متحمسة للغاية للحفل لأنني لم أذهب من قبل إلى مصر". وأضافت: "هي ليست