ترامب: إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

دونالد ترامب

ذكر البيت الأبيض صباح اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، فيما لم يفصح البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل عن الإعلان حتى الآن. وكما أفادت وكالات الأنباء العالمية فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم التكتل الأوروبي بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة مع الولايات المتحدة، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد نهائي للمحادثات في نوفمبر المقبل لبحث الأمر.

كما كانت هناك تهديدات بزيادة رسوم الاستيراد على سلع ومنتجات بمليارات الدولارات، مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها من المنتجات الأوروبية، كما خاضت بروكسل وواشنطن نزاعات حول شركتي الطيران العملاقتين إيرباص وبوينج. (اقرأ أيضا: ترامب ينتقد «المركزي الأمريكي» رغم خفض أسعار الفائدة) كانت