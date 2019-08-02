بالأرقام.. بوجبا يتفوق وحده على ثلاثي ريال مدريد

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

بول بوجبا

بعد 4 مباريات ضعيفة خاضها ريال مدريد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي تلت نتائج كارثية في الموسم الماضي، بات من الواضح أن ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى التدعيمات، وعلى رأسها التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، فهو اللاعب الذي يحتاج إليه الريال بشدة بعد المستوى الباهت الذي قدمه الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس في المباريات الودية الأخيرة، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، وظهر افتقارهم الشديد إلى كاسيميرو، والحقيقة أن الثلاثي السابق ذكره لم يقدموا أرقاما مقاربة لما قدمه بوجبا الموسم الماضي، الذي يعد ضعيفا للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد.

وخاض بوجبا، الموسم الماضي، 47 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 11 أخرى، بينما لعب مودريتش 46 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، أما كاسميرو فسجل 4 أهداف في 43 مباراة ولم يصنع أي هدف، في الوقت الذي خاض فيه كروس نفس عدد المباريات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 6 أهداف أخرى. ومن ثم سجل

وخاض بوجبا، الموسم الماضي، 47 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 11 أخرى، بينما لعب مودريتش 46 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، أما كاسميرو فسجل 4 أهداف في 43 مباراة ولم يصنع أي هدف، في الوقت الذي خاض فيه كروس نفس عدد المباريات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 6 أهداف أخرى.



ومن ثم سجل ثلاثي ريال مدريد 9 أهداف، وهي أقل بـ7 أهداف عما سجله بوجبا وصنعوا 14 هدفًا، أقل بهدفين من النجم الفرنسي، كما سدد بوجبا 60 كرة على المرمى مقابل 45 تسديدة لثلاثي ريال مدريد مجتمعين.



وعلى الصعيد الدفاعي استعاد بوجبا الكرة 287 مرة مقابل 278 لكاسيميرو و268 لكروس و222 لمودريتش، ويعد بوجبا متوسط الميدان الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي سجل أكثر من 15 هدفًا وصنع أكثر من 10 أهداف، وكل ذلك في موسم باهت للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد.