رياضة

بالأرقام.. بوجبا يتفوق وحده على ثلاثي ريال مدريد

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
بعد 4 مباريات ضعيفة خاضها ريال مدريد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، والتي تلت نتائج كارثية في الموسم الماضي، بات من الواضح أن ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى التدعيمات، وعلى رأسها التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، فهو اللاعب الذي يحتاج إليه الريال بشدة بعد المستوى الباهت الذي قدمه الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس في المباريات الودية الأخيرة، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، وظهر افتقارهم الشديد إلى كاسيميرو، والحقيقة أن الثلاثي السابق ذكره لم يقدموا أرقاما مقاربة لما قدمه بوجبا الموسم الماضي، الذي يعد ضعيفا للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد.
وخاض بوجبا، الموسم الماضي، 47 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 11 أخرى، بينما لعب مودريتش 46 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى، أما كاسميرو فسجل 4 أهداف في 43 مباراة ولم يصنع أي هدف، في الوقت الذي خاض فيه كروس نفس عدد المباريات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 6 أهداف أخرى. ومن ثم سجل
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
فرج-عامر (2)

سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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9 صفقات بانتظار الحسم قبل غلق ميركاتو البريميرليج

يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 8 من شهر أغسطس الجاري، ومع تبقى 6 أيام لا تزال هناك بعض الصفقات لم تحسم بعد، أبرزها النجم الفرنسي بول بوجبا الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معه، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون يورو، وهناك قائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز الذي يرغب اليونايتد وتوتنهام في التعاقد معه بعد تسجيله 32 هدفًا الموسم الماضي، وهناك الصفقة التبادلية المنتظرة بين اليونايتد ويوفنتوس والخاصة بالثنائي باولو ديبالا وروميلو لوكاكو، خاصة أن الثنائي لم يشارك في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.
صلاح

لوكا مودريتش يدعم محمد صلاح أمام لوفرين

تجمع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، علاقة صداقة قوية بزميله محمد صلاح، فقد نشر الدولي الكرواتي في أكثر من مرة بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر صلابة العلاقة بينهما. ولا يتردد صلاح في التفاعل مع رسائل لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن قاعدة كبيرة من متابعي صلاح ترغب دائمًا في مشاهدة الجانب الآخر من حياة اللاعب الذي ينشر سحره فوق الملاعب. ونشر لوفرين مؤخرًا، على حسابه بإنستجرام، صورة له برفقة صلاح، وهما يلعبان تنس الطاولة. وعلق الدولي الكرواتي على الصورة قائلا: "حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم، هو يوم الانتقام".
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أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
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سولاري: وصول بوجبا إلى الريال سيخلق منافسة حقيقية

يعرف الأرجنتيني سانتياجو سولاري تشكيل ريال مدريد جيدًا، خاصة أنه سبق أن درب الفريق الملكي مباشرة قبل تولي الفرنسي زين الدين زيدان المهمة في ولايته الثانية، وبالتالي يعرف نقاط القوة والضعف، وارتبط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بشدة بالانتقال من مانشستر يونايتد إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويرى سولاي أن تلك الصفة إن حدثت، فستصنع فارقا كبيرا داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو، وسيتسبب في منافسة كبيرة في وسط ملعب الميرينجي، وسيختلف شكل الميرينجي كثيرًا وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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