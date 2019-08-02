أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

أفشة

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".

وواصل أفشة: "تلك المكالمة جاءت لي من مسؤول كبير في أحد الأندية، ومن 3 أيام كلمني أحد الأصدقاء وقال لي إن أحد مسؤولي الأندية مستعد للقدوم لبيتي ومعه شنطة فيها 10 ملايين جنيه ولكني كنت أعلم أن العرض غير جدي. وكانت هناك أسماء كبيرة تريد انتقالي لفرق أخرى ولكنني فضلت الأهلي". وشارك محمد مجدي "أفشة"، مع

وواصل أفشة: "تلك المكالمة جاءت لي من مسؤول كبير في أحد الأندية، ومن 3 أيام كلمني أحد الأصدقاء وقال لي إن أحد مسؤولي الأندية مستعد للقدوم لبيتي ومعه شنطة فيها 10 ملايين جنيه ولكني كنت أعلم أن العرض غير جدي. وكانت هناك أسماء كبيرة تريد انتقالي لفرق أخرى ولكنني فضلت الأهلي".



وشارك محمد مجدي "أفشة"، مع بيراميدز خلال الموسم الماضي، في 23 مباراة، وأحرز 5 أهداف، وصنع 7، كما لعب مباراة وحيدة في كأس مصر، وسجل هدفا.



واكتفى الأهلي بإبرام 3 صفقات حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، واستعادة عمار حمدي بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

