سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

أكد محللون أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين قد يؤثر في الاقتصاد الأمريكي في المقام الرئيسي مستقبلا
تحرير:محمود نبيل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
ترامب
ترامب
لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركته التجارية الجارية مع بكين، من المرجح أن تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر من الصين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وخلال يوم أمس الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة
اقرأ المزيد
البنك-المركزي-الامريكى (1)

ترامب ينتقد «المركزي الأمريكي» رغم خفض أسعار الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وكان قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة متوقعا، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 2% إلى 2.25%، لكنه لم يلقَ قبولا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حيث لم يتأثر ترامب، الذي طالب بتخفيض كبير في سعر الفائدة، بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
الاتفاق النووي

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ترامب (1)

ترامب يراهن على برنامج مثير للجدل لحل أزمة الأدوية

مع اقتراب المراحل الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو تركيزه على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة هو الأمر الذي يستحق العمل بشكل مكثف، خاصة أن تلك الملفات هي التي تستطيع ترجيح كفته للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. العديد من الملفات الداخلية احتاجت إلى تدخل الرئيس الأمريكي فيها، سواء بطرح أفكار جديدة تغير الأنماط السائدة في تناول تلك الملفات، أو العمل على تطوير الطرق الموجودة فعليا لتناول تلك الملفات الداخلية التي تشغل بال فئات جماهيرية مختلفة في المجتمع الأمريكي.
تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تحطم مقاتلة تابعة لها بالقرب من "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا، فيما زال الغموض يكتنف مصير قائدها. وذكرت البحرية، في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة المنكوبة من أسطول الطائرات المقاتلة طراز "سوبر هورنت إف / إيه 18" ذات المقعد الواحد، مشيرة إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للوصول إلى قائد الطائرة، وأن أسباب الحادث ما زالت قيد التحقيق. وأعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، في 22 يونيو الماضي، تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
ترامب-وشي

هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟

تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي. المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.
ترامب-وشي

هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org