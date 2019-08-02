تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

أكد محللون أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين قد يؤثر في الاقتصاد الأمريكي في المقام الرئيسي مستقبلا

تحرير:محمود نبيل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

ترامب

لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.

وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركته التجارية الجارية مع بكين، من المرجح أن تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر من الصين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وخلال يوم أمس الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة