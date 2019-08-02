تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

أكد محللون أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين قد يؤثر في الاقتصاد الأمريكي في المقام الرئيسي مستقبلا
لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي،
فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركته التجارية الجارية مع بكين، من المرجح أن تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر من الصين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وخلال يوم أمس الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة
وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركته التجارية الجارية مع بكين، من المرجح أن تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر من الصين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وخلال يوم أمس الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة بنسبة 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية ابتداءً من 1 سبتمبر، ما يضيف إلى الرسوم الحالية التي فرضتها واشنطن وبكين بالفعل على مليارات الدولارات من السلع.
وقال أندرو كولير، المدير الإداري لـ"أورينت كابيتال ريسيرش" خلال حواره مع شبكة "سي إن بي سي": "من الواضح أن هذا تكتيك متشدد للغاية، لكنني أعتقد أنه سيف في حلق الاقتصاد الأمريكي أكثر من الاقتصاد الصيني".
وكان هذا الرأي هو نفسه ما أكده العديد من الخبراء الآخرين، بمن فيهم كورين بي إن جي، الرئيس الإقليمي لأبحاث الأسهم في "AIA Investment Management"، والذين أكدوا أن خطوة ترامب ستكون لها "نتائج عكسية".
وأكد كولير أن التعريفات الإضافية البالغة 10%، والتي تستهدف بشكل أساسي المنتجات ذات الصلة بالمستهلكين، مثل الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف "تؤذي المستهلكين الأمريكيين أكثر من الصين".
وحذر المدير الإداري لـ"أورينت كابيتال ريسيرش" من أن الخطوة الأخيرة للبيت الأبيض في الصراع التجاري بين الجانبين ستترك الاقتصاد الأمريكي في وضع يعاني منه لفترات طويلة.
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وأضاف أن الولايات المتحدة في الواقع معرضة لخطر "الضربة المزدوجة" من الرسوم الجديدة، خاصة أنها يمكن أن تؤثر فى استهلاك الولايات المتحدة بشكل رئيسي، وهو ما أكد كولير أنه يؤثر فى أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الأمريكي.
وبخلاف التأثير الاقتصادي الرئيسي فى مستويات الناتج المحلي للولايات المتحدة، فإن القرارات الجديدة يمكن أن تهز مستويات التوظيف في الولايات المتحدة، وهو ما يراهن عليه دوما ترامب كأحد أهم الملفات التي يرى أنه نجح فيها على المستوى الاقتصادي.
وقد يؤثر ذلك فى وضع التوظيف في متاجر البيع بالتجزئة بالولايات المتحدة، خاصة في ظل القرارات الجديدة لترامب، والتي قد تحدث هزة واضحة في الأسواق الأمريكية خلال المستقبل القريب.
وقال كولير: "إننا ننظر إلى نقطة ضعف كبيرة داخل الولايات المتحدة، لذلك لا أعرف تماما ما يتوقعه ترامب من وراء هذه القرارات".
وجاء إعلان تعريفة ترامب، أمس الخميس، بعد أن اختتم مسؤولون من الجانبين الجولة الأخيرة من المفاوضات في شنجهاي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ جاءت هذه المحادثات بعد هدنة تم الاتفاق عليها بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو، خاصة بعد أن هزت الحرب التجارية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين في الأسواق العالمية لأكثر من عام، الأسواق في كلا البلدين، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.