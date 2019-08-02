رياضة

أرسنال يستهدف المنافسة بقوة في البريميرليج

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
نيكولاس بيبي
نيكولاس بيبي
تولى أوناي إيمري تدريب أرسنال منذ عام تقريبا، ونجح في قيادة الفريق لنهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من تلك الإيجابيات، يستعد المدرب الإسباني لقيادة المدفعجية للمستوى الثاني بعد التعاقد مع أسماء بارزة خلال الميركاتو الجاري، آخرها أمس الخميس بالظفر بخدمات جناح ليل نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو، وسجل بيبي الموسم الماضي 22 هدفًا وصنع 11 أخرى، لينضم إلى كتيبة هجوم المدفعجية التي تضم بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، اللذين ساهما في تسجيل 66 هدفًا الموسم الماضي.
وبإمكان هذا الثلاثي تسجيل 100 هدف، وهو رقم يرعب الخصوم في الموسم المقبل، وبعد رحيل أرون رامسي إلى يوفنتوس، تعاقد أرسنال مع داني سيبياوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وهو لاعب يتمتع بالجودة والسيطرة على وسط الملعب، ويقدم مساعدة هجومية مع وجود الثنائي لوكاس توريرت وجرانيت تشاكا، صاحبي المهام الدفاعية. والآن
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
فرج-عامر (2)

سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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مانشستر-سيتى (1)

السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
نيكولاس-بيبي‎ (2)

أرسنال يعلن ضم نجم فريق ليل ومنتخب كوت ديفوار

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي عن انضمام الإيفوارى نيكولا بيبي إلى صفوف الجانرز قادما من نادى ليل الفرنسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان أرسنال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من خلال تغريدة بالفيديو وتعليق يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص الجانرز، وجاء فى التعليق: "أهلا بك فى أرسنال، نيكولاس بيبي". ومن المقرر أن يرتدى الدولى الإيفوارى رقم 19 مع فريقه الجديد، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية فى وقت سابق، إلى وصول بيبي إلى مدينة لندن، الثلاثاء الماضى، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى أرسنال.
نيكولاس-بيبي (2)

ضربة لنابولي.. أرسنال يقترب من ضم بيبي

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق على ضم نجم ليل، اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى دخول أرسنال في مفاوضات متقدمة لخطف الجناح الإيفواري من نابولي الإيطالي المهتم بضمه، ووافقت إدارة المدفعجية على كل الطلبات المادية للفريق الفرنسي، على أن يتم دفعها على دفعات، مع تقديم عقد يمتد لخمس سنوات للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وذلك على الرغم من إجراء نابولي مفاوضات إيجابية أمس الجمعة اقترب من خلالها بشدة من الحصول على توقيع النجم الإيفواري.
أوزيل‎

أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

تعرض ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل إلى محاولة سرقة مساء أمس الخميس، حيث انتشر مقطع فيديو في الصحف البريطانية، يوضح تعرض الثنائي لهجوم بالأسلحة البيضاء، وحاول كولاسيناك التصدي لهذا الهجوم في الوقت الذي لاذ فيه النجم الألماني بالفرار تجاه أحد المطاعم التركية القريبة من أجل الاتصال بالشرطة، لتخرج إدارة أرسنال وتؤكد عدم تعرض أي منهما لأي مكروه من تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة شخصية ولن تؤثر بأي شكل على إعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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