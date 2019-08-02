أرسنال يستهدف المنافسة بقوة في البريميرليج

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

نيكولاس بيبي

تولى أوناي إيمري تدريب أرسنال منذ عام تقريبا، ونجح في قيادة الفريق لنهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من تلك الإيجابيات، يستعد المدرب الإسباني لقيادة المدفعجية للمستوى الثاني بعد التعاقد مع أسماء بارزة خلال الميركاتو الجاري، آخرها أمس الخميس بالظفر بخدمات جناح ليل نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو، وسجل بيبي الموسم الماضي 22 هدفًا وصنع 11 أخرى، لينضم إلى كتيبة هجوم المدفعجية التي تضم بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، اللذين ساهما في تسجيل 66 هدفًا الموسم الماضي.

وبإمكان هذا الثلاثي تسجيل 100 هدف، وهو رقم يرعب الخصوم في الموسم المقبل، وبعد رحيل أرون رامسي إلى يوفنتوس، تعاقد أرسنال مع داني سيبياوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وهو لاعب يتمتع بالجودة والسيطرة على وسط الملعب، ويقدم مساعدة هجومية مع وجود الثنائي لوكاس توريرت وجرانيت تشاكا، صاحبي المهام الدفاعية. والآن

وبإمكان هذا الثلاثي تسجيل 100 هدف، وهو رقم يرعب الخصوم في الموسم المقبل، وبعد رحيل أرون رامسي إلى يوفنتوس، تعاقد أرسنال مع داني سيبياوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وهو لاعب يتمتع بالجودة والسيطرة على وسط الملعب، ويقدم مساعدة هجومية مع وجود الثنائي لوكاس توريرت وجرانيت تشاكا، صاحبي المهام الدفاعية.



والآن سيتنافس النجم الألماني مسعود أوزيل مع سيبايوس للعب بصورة أساسية، وتوجد بعض الشكوك في دفاعات أرسنال من خلال خروج لوران كوتشيلني من حسابات إيمري، إلا أنه سيعول على شكودران موستافي وسوكراتيس، وتعاقد المدفعجية مع ويليام صليبة من سانت إتيان، إلا أنه سيلعب مع الفريق الفرنسي معارًا، الموسم المقبل.



وسيمثل الثبات الدفاعي مفتاح أرسنال للمنافسة على الدوري الموسم المقبل، ويبدو من الصعب تعاقد أرسنال مع لاعبين جدد بعد صفقة بيبي الباهظة.