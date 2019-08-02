ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

صورة أرشيفية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك 2500 من عناصر داعش من مواطني الدول الأوروبية، في قبضة الأمريكيين وحلفائهم داخل سوريا والعراق (اقرأ أيضا: أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها) ويأتى هذا التهديد استمرارا لسلسلة التهديدات التي يوجهها الرئيس الأمريكي للدول الأوروبية، ففي فبراير الماضي كان