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ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك 2500 من عناصر داعش من مواطني الدول الأوروبية، في قبضة الأمريكيين وحلفائهم داخل سوريا والعراق (اقرأ أيضا: أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها) ويأتى هذا التهديد استمرارا لسلسلة التهديدات التي يوجهها الرئيس الأمريكي للدول الأوروبية، ففي فبراير الماضي كان
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طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

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ترامب يراهن على برنامج مثير للجدل لحل أزمة الأدوية

مع اقتراب المراحل الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو تركيزه على المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة هو الأمر الذي يستحق العمل بشكل مكثف، خاصة أن تلك الملفات هي التي تستطيع ترجيح كفته للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. العديد من الملفات الداخلية احتاجت إلى تدخل الرئيس الأمريكي فيها، سواء بطرح أفكار جديدة تغير الأنماط السائدة في تناول تلك الملفات، أو العمل على تطوير الطرق الموجودة فعليا لتناول تلك الملفات الداخلية التي تشغل بال فئات جماهيرية مختلفة في المجتمع الأمريكي.
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رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
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بعد برنامج F-35.. مزيد من العقوبات بانتظار تركيا

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