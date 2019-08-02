ضبط لص حاول سرقة مسجد بالبحيرة.. وتسليمه للشرطة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

صورة أرشيفية

تمكن أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، من الإمساك بلص داخل مسجد عبد الحكم بوسط المدينة، في أثناء سرقة أجهزة الصوت، وضُبط متلبسا بمعدات صوت المسجد وسرقات أخرى، وقاموا بإبلاغ مركز الشرطة وتم تسليمه للرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث المركز، حيث تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بورود بلاغ من أهالى مدينة أبو المطامير بالإمساك بلص في مسجد الشيخ عبد الحكم، في أثناء قيامه بسرقة معدات الصوت.

على الفور، انتقل النقيب محمد ترابيس، معاون المباحث، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة بالمسجد. وتبين ضبط الأهالي لص مساجد في أثناء قيامه بسرقة محتويات الصوت من داخل المسجد نظرًا لعدم وجود أي شخص داخل المسجد، واستغل اللص فتح المسجد أمام المصلين، ودخل حمام المسجد وعقب خروج آخر فرد منه قام بالاتجاه