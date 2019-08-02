بمَ نصح صالح جمعة «كهربا» قبل هروبه من الزمالك؟

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

كهربا

كشف صالح جمعة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم نادي الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي، ونصيحته له قبل الاحتراف. وقال صالح جمعة لبرنامج "اللعيب"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "تحدثت مع كهربا في البداية وقلت له يجب أن تدرس قرارك جيدا، وأبلغت كهربا بأنه يجب أن يفكر في قراره بشكل جيد حتى لا يعاقب أو يؤثر فى مسيرته، وأن يفعل ما يجعله يشعر بالراحة، وفي الكرة عندما لا تشعر بالراحة وتصبح مضغوطا، لن تستطيع اللعب بشكل جيد، وكهربا أبلغني بقراره وسألني عن الأفضل، تركيا أم البرتغال".

وتابع لاعب خط وسط النادي الأهلي: "أبلغت كهربا بأن البرتغال أفضل له وأخذ بنصيحتي وأثق بأنه سيتألق هناك ويصبح من نجوم الدوري". وبسؤاله "هل سيكمل كهربا الموسم في البرتغال؟" رد صالح جمعة ضاحكا: "اللي فيه الخير ربنا يقدمه له، كهربا مكسب لأي نادٍ". وأقدم الزمالك على خطوة جديدة لحفظ حقوقه في كهربا، الذي

وتابع لاعب خط وسط النادي الأهلي: "أبلغت كهربا بأن البرتغال أفضل له وأخذ بنصيحتي وأثق بأنه سيتألق هناك ويصبح من نجوم الدوري".



وبسؤاله "هل سيكمل كهربا الموسم في البرتغال؟" رد صالح جمعة ضاحكا: "اللي فيه الخير ربنا يقدمه له، كهربا مكسب لأي نادٍ".



وأقدم الزمالك على خطوة جديدة لحفظ حقوقه في كهربا، الذي رحل عن الفريق الأبيض رغما عن إرادة مسؤوليه، بعدما شكك في صحة تعاقده مع النادي، حيث قيد مسؤولو الزمالك كهربا في القائمة المحلية الأولية للموسم الجديد 2019- 2020، في خطوة جديدة لحفظ حقه في اللاعب الذي رحل إلى البرتغال.



وانقطع كهربا عن مران الفريق منذ يونيو الماضي، ورفض العودة إلى الزمالك بحجة انتهاء عقده، مشككا في توثيق العقد، الذي أقر عدد من أعضاء اتحاد الكرة بصحته.

