مميش: عبور 81 سفينة لأول مرة في تاريخ قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

الفريق مهاب مميش

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتوجهاته أدت إلى ارتفاع أعداد السفن لأول مرة في تاريخ القناة ليصل إجمالي عبور السفن، اليوم، لـ81 سفينة من الاتجاهين الجنوبي والشمالي، وذلك لأول مرة منذ افتتاح القناة، وليثبت أن لقناة السويس الجديدة دورا كبيرا في تنمية ورفع تصنيف القناة وجعلها تحظى بثقة كل التوكيلات الملاحية، لنكون نحن القناة الجاذبة لكل السفن في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الدنفاه المطل على قناة السويس بالإسماعيلية.

وأضاف مميش أن معدلات السفن اليومية زادت بنسبة عالية، متابعًا: سنصل عام 2023 إلى 100 سفينة يوميًا، وذلك بعد الدراسات التي قمنا بها في أثناء حفر القناة الجديدة، وسجلنا اليوم نسبة حمولات بلغت 6.1 مليون طن من البضائع لتعبر قناة السويس. وأشار مميش إلى أن زيادة حمولات السفن في قناة السويس يعبر عن نشاط حركة