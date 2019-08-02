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مميش: عبور 81 سفينة لأول مرة في تاريخ قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتوجهاته أدت إلى ارتفاع أعداد السفن لأول مرة في تاريخ القناة ليصل إجمالي عبور السفن، اليوم، لـ81 سفينة من الاتجاهين الجنوبي والشمالي، وذلك لأول مرة منذ افتتاح القناة، وليثبت أن لقناة السويس الجديدة دورا كبيرا في تنمية ورفع تصنيف القناة وجعلها تحظى بثقة كل التوكيلات الملاحية، لنكون نحن القناة الجاذبة لكل السفن في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الدنفاه المطل على قناة السويس بالإسماعيلية.
وأضاف مميش أن معدلات السفن اليومية زادت بنسبة عالية، متابعًا: سنصل عام 2023 إلى 100 سفينة يوميًا، وذلك بعد الدراسات التي قمنا بها في أثناء حفر القناة الجديدة، وسجلنا اليوم نسبة حمولات بلغت 6.1 مليون طن من البضائع لتعبر قناة السويس. وأشار مميش إلى أن زيادة حمولات السفن في قناة السويس يعبر عن نشاط حركة
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أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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إلغاء سعر الضمان..ضربة قاتلة للقطن وخراب بيوت للفلاح

«الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى».. بهذه الكلمات أعلنت الحكومة متمثلة في وزير قطاع الأعمال عن إلغائها العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وأن نظام شراء القطن من الفلاحين بداية من الموسم المقبل سيكون عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن. جاء ذلك خلال مؤتمر جمع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مع مزارعي الفيوم، مضيفاً: الحكومة كانت تعلن عن سعر الشراء قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة، وأن تطبيق النظام الجديد لتداول وتجارة القطن يعد عودة تدريجية لبورصة القطن.
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ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.
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طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه بطلق نارى في البطن فى مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بقرية الوسطانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على الجاني وتم فرض كردون أمني بالقرية تحسبا لأى أعمال عنف من قبل أسرة القتيل، وتمت السيطرة على الموقف تماما.
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مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
مهاب-مميش (2)

2.198 مليار جنيه أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن الهيئة حققت أعلى إيرادات عن نتائج النشاط في 30/6/2019، حيث بلغت إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي 2018/2019 مبلغ 3.69 مليار جنيه وصافي أرباح العام 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها نحو 35%، وذلك نتيجة المتابعة المباشرة وجهود العاملين التي أدت إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة.
مميش يستقبل السيد قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا

رئيس وزراء تنزانيا: نسير على خطى مصر في التنمية

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تنزانيا "قاسم ماجاليوا"، وبرفقته وزير الزراعة التنزاني "يافت كاسونجا"، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الزيارة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والسيد عيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
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السيسي:نريد إزالة تحديات التنمية.. والدعم الدولي مهم

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الإثنين، قمة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمقامة في مدينة نيامي عاصمة النيجر، وقال في كلمته: "أعرب عن شكري لرئيس النيجر وجميع المنظمين على الجهود المبذولة لإنجاح القمة، ومن المهم مواجهة التحديات على الساحة الإقليمية وتطوير المشروعات الاقتصادية، وأشير لأهمية التكامل والدعم من قبل المجتمع الدولي، نرغب في إزالة التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم بالنسبة للقارة".
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