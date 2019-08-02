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إليسا ترد على استبعادها من «ذا فويس» بهذه الطريقة

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
إليسا
إليسا
برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" أحد أكثر البرامج شهرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشافه عديدا من المواهب على مدى السنوات الماضية، وكان من بين أسباب شهرته لجنة التحكيم الشهيرة "كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، أحلام"، وسرعان ما تتبدل مواقع النجوم فتم استبعاد صابر الرباعي سابقًا ليحل مكانه النجم محمد حماقي، كما تم استبعاد عاصي الحلاني ليحل مكانه النجم راغب علامة، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت باستبعاد إليسا التي حل مكانها مؤخرًا النجمة سميرة سعيد.
ويبدو أن قرار استبعاد إليسا لم يكن باتفاق لطيف بين الطرفين، حيث عبرت إليسا عن ذلك بإلغاء متابعتها لصفحات ذا فويس الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. اللجنة الجديدة لبرنامج ذا فويس مؤلفة من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، واستثنت منها إليسا، بعد أن كانت ركيزة من ركائزها. وأُعلن رسمياً عن
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سوسن بدر: الممثلة في مصر تنتهي بعد الثلاثين (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إن الممثلة في مصر تعاني من مشكلة كبيرة بعد أن تتجاوز سن الثلاثين فهي لا تتلقى عروض فنية أو أدوار جيدة، مضيفة خلال تواجدها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علاء على "نجوم إف إم"، مساء الخميس: "الرجل تكون فرصته أكبر من المرأة في الفن، حيث يستمر عرض الأدوار الجيدة عليه حتى لو كبر في العمر أما الممثلة فلا يكتب لها بعد تجاوز الثلاثين من عمرها أدوار مناسبة ولو حدث يكون مصادفة"، متابعة: "الفن بالنسبة للممثلة يتوقف عند الثلاثين وكلما كبرت في العمر مشكلتها تزداد لأن الأدوار الجيدة لا تكتب لها، وكأنها ليس لها حياة بعد الثلاثين".
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زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
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جعفر عبدالكريم.. صوت الاختلاف في رحلة الوصول لاتفاق

قبل ثماني سنوات، أطلقت مؤسسة "دوتشيه فيله" الألمانية نسختها العربية، وجاء هذا الانطلاق تزامنا مع بدء تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى أوروبا وخصوصا نحو ألمانيا، وكان من بين أبرز الوجوه التي أطلت عبر "دوتشيه فيله العربية"، صحفي طموح يدعى جعفر عبدالكريم قدّم برنامجا اجتماعيا مهما يحمل اسم "شباب توك"، وسرعان ما استطاع البرنامج أن يحقق نجاحات جعلته في مقدمة أشهر البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية بالسنوات الماضية، فلم يترك شاردة أو واردة تخص المجتمع العربي من المنظور الألماني إلا وتطرق إليها وناقشها بشكل وافٍ.
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احلام

MBC تكشف عن لجنة تحكيم the Voice: راغب وأحلام وحماقي

أعلنت شبكة MBC رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من برنامج the Voice، بدايةً من شهر أغسطس المقبل، ويُعرض على شاشتي MBC1 وMBC العراق. ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، إذ يستمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، بينما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد. وذلك مع قرب بدء تصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، والتي يتنافس فيها المشتركون بهدف استمالة مسامع المدربين وحَث أحدهم على الضغط على زر "أريدك" واستدارة كرسيه معلنا عن رغبته في ضمه لفريقه.
The Voice

هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.
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إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
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