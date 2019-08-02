إليسا ترد على استبعادها من «ذا فويس» بهذه الطريقة

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

إليسا

برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" أحد أكثر البرامج شهرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشافه عديدا من المواهب على مدى السنوات الماضية، وكان من بين أسباب شهرته لجنة التحكيم الشهيرة "كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، أحلام"، وسرعان ما تتبدل مواقع النجوم فتم استبعاد صابر الرباعي سابقًا ليحل مكانه النجم محمد حماقي، كما تم استبعاد عاصي الحلاني ليحل مكانه النجم راغب علامة، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت باستبعاد إليسا التي حل مكانها مؤخرًا النجمة سميرة سعيد.

ويبدو أن قرار استبعاد إليسا لم يكن باتفاق لطيف بين الطرفين، حيث عبرت إليسا عن ذلك بإلغاء متابعتها لصفحات ذا فويس الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. اللجنة الجديدة لبرنامج ذا فويس مؤلفة من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، واستثنت منها إليسا، بعد أن كانت ركيزة من ركائزها. وأُعلن رسمياً عن