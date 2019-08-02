الفيضانات تجبر ركاب حافلة على الوقوف في نيويورك

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

صورة أرشيفية

دفعت الفيضانات التي اجتاحت جزيرة «ستاتن» بمدينة نيويورك الأمريكية، الركاب في إحدى الحافلات، إلى الوقوف على مقاعدهم، ورفع البعض الآخر أرجلهم عن الأرض، بعد أن تسللت المياه إلى أرضية الحافلة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر قيام ركاب الحافلة وهم يحاولون تفادي المياه برفع أرجلهم من على الأرض أو الوقوف على المقاعد هربا من المياه التى غزت الحافلة، الفيديو انتشر سريعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

ويأتى هذا بعدما تعرضت بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها شمال شرق ولاية كنساس الأمريكية وجزيرة ستاتن بمدينة نيويورك إلى عواصف وأعاصير قوية على مدى اليومين الأيام الماضية، مما دفع "هيئة الأرصاد الجوية الوطنية" إلى إصدار "طوارئ إعصار". (اقرأ أيضا: 22 قتيلا و2500 مصاب بسبب الفيضانات