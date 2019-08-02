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الفيضانات تجبر ركاب حافلة على الوقوف في نيويورك

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دفعت الفيضانات التي اجتاحت جزيرة «ستاتن» بمدينة نيويورك الأمريكية، الركاب في إحدى الحافلات، إلى الوقوف على مقاعدهم، ورفع البعض الآخر أرجلهم عن الأرض، بعد أن تسللت المياه إلى أرضية الحافلة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر قيام ركاب الحافلة وهم يحاولون تفادي المياه برفع أرجلهم من على الأرض أو الوقوف على المقاعد هربا من المياه التى غزت الحافلة، الفيديو انتشر سريعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
ويأتى هذا بعدما تعرضت بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها شمال شرق ولاية كنساس الأمريكية وجزيرة ستاتن بمدينة نيويورك إلى عواصف وأعاصير قوية على مدى اليومين الأيام الماضية، مما دفع "هيئة الأرصاد الجوية الوطنية" إلى إصدار "طوارئ إعصار". (اقرأ أيضا: 22 قتيلا و2500 مصاب بسبب الفيضانات
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روسيا-والصين

هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
بوريس-جونسون (3)

جونسون يفشل في أول اختبار له أمام صناديق الاقتراع

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، سيواجه أياما عصيبة في منصبه الذي تولاه مؤخرا، مع تقلص أغلبيته في مجلس العموم. حيث فاز حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بانتخابات فرعية في دائرة "بريكون ورادنشاير" بمنطقة ويلز. حيث حظت جين دودز من حزب الديمقراطيين الأحرار بـ13826 صوتا، متغلبة على كريس ديفيز من حزب المحافظين بـ12401، الذي سعى لإعادة انتخابه رغم اتهامه بتزوير نفقات. الهزيمة قللت أغلبية حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم إلى مقعد واحد وسيضعف من محاولاته لتحقيق البريكست بحلول 31 أكتوبر.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

مسلح يقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وينتحر في كرواتيا

لقي صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم رميا بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب على يد أحد المسلحين قبل أن يقوم بالانتحار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه أمس بعد تلقي الشرطة الكرواتية بلاغات طارئة بإطلاق نار. وذكرت السلطات الكرواتية أن ضحايا الحادث ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، بينما نجا رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث لم يصب بأي جروح في المنزل، وما زال على قيد الحياة، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.
بوريس-جونسون

«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
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الشرطة-الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعرض غدائي بكاليفورنيا

أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن، لكن محطة "إن.بي.سي باي إيريا" أوضحت أنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف عن سقوط 11 شخصا بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي في جيلروي جنوبي سان هوزيه. وعرضت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بنيويورك

شهدت بلدة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية، أمس السبت، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق، بحسب "د ب أ" وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي. وذكر موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأمريكي أن مصدرا بالشرطة قال إن شخصا قتل في مكان الحادث، وقالت مصادر أخرى إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.
فيضانات

5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة. وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
اللواء محمد علي جعفري - قائد الحرس الثوري الإيراني

إيران تعتقل 17 جاسوسا لـ«سي آي إيه».. وأحكام إعدام

أعلنت إيران اليوم الإثنين، اعتقال 17 جاسوسًا تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكام بالإعدام. ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى، بيانًا لهيئة المخابرات الإيرانية تعلن فيه تفكيك خلية تابعة للمخابرات الأمريكية المركزية "سى أى أيه"، والذين سيصدر بحق بعضهم أحكام بالإعدام. أضاف البيان، أن العملاء قاموا بالتجسس على الأنشطة النووية والعسكرية والسيبرانية وأعمال متعلقة بالبنى التحتية الإيرانية.
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