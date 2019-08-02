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في عالم الموبايلات.. هل ينقلب الصينيون على المصريين؟

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
شركات صينية
شركات صينية
لا يمكن لإحد إنكار أن طرق إدارة «البيزنس» تختلف من شخص لآخر، وكذلك من مؤسسة لأخرى ومن دولة لأخرى، أما وإن كان هذا البيزنس يدار من أجانب في دولة مُضيفة، فمن العرف أن يكون هناك قواعد إدارة حاكمة لهذا البيزنس، من بينها الاعتماد على الكفاءات من ذلك البلد المُضيف، وهو ما قام به الصينيون بالفعل في عالم الموبايل في السوق المصري، حيث اعتمدوا على كفاءات وشباب ذوي حماس كبير، أهَّل كثيرا من تلك الشركات لاقتناص حصص سوقية في دولة يستخدم فيها قرابة 90 مليون الموبايل. وتعمل في مصر شركات صينية مثل "أوبو، إنفينكس، هواوي، وريل مي، شاومي، تكنو".
لكن مؤخراً علم «التحرير» من مصادر داخل عدد من الشركات الصينية -لن نذكر اسمها في الوقت الحالي-، أن هناك توجها ملحوظا داخل تلك الشركات باستقدام مسئولين صينيين لإحلالهم مكان المصريين الذين كانوا سببًا في نجاح مثل تلك الشركات، بل إن التوجه ظهر واضحًا في استبعاد كثير من الأشخاص المؤسسين لتلك
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ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة انخفاضا على خلفية التعاملات المسائية أمس الخميس، وذلك عقب صعودها أول من أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات

الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وزارة-المالية

المالية تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019. وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
راية-فودز-والبنك-الأوروبي ‎ (2)

5 ملايين يورو قرضا من البنك الأوروبي لـ«راية فوذز»

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة المتخصصة في مجال المال والأعمال عن نجاح شركة راية فودز إحدى شركاتها والعاملة في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، في الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعد البنك الأوربي أحد البنوك التنموية الرائدة بالعالم والعاملة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والمملوك لـ69 دولة ومؤسستين ماليتين أوروبيتين، وجمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك. ومنذ بداية نشاط البنك بمصر عام 2012، نجح البنك في استثمار أكثر من 5 مليارات يورو في 95 مشروعًا بأنحاء الجمهورية.
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