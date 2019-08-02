في عالم الموبايلات.. هل ينقلب الصينيون على المصريين؟

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

شركات صينية

لا يمكن لإحد إنكار أن طرق إدارة «البيزنس» تختلف من شخص لآخر، وكذلك من مؤسسة لأخرى ومن دولة لأخرى، أما وإن كان هذا البيزنس يدار من أجانب في دولة مُضيفة، فمن العرف أن يكون هناك قواعد إدارة حاكمة لهذا البيزنس، من بينها الاعتماد على الكفاءات من ذلك البلد المُضيف، وهو ما قام به الصينيون بالفعل في عالم الموبايل في السوق المصري، حيث اعتمدوا على كفاءات وشباب ذوي حماس كبير، أهَّل كثيرا من تلك الشركات لاقتناص حصص سوقية في دولة يستخدم فيها قرابة 90 مليون الموبايل. وتعمل في مصر شركات صينية مثل "أوبو، إنفينكس، هواوي، وريل مي، شاومي، تكنو".

لكن مؤخراً علم «التحرير» من مصادر داخل عدد من الشركات الصينية -لن نذكر اسمها في الوقت الحالي-، أن هناك توجها ملحوظا داخل تلك الشركات باستقدام مسئولين صينيين لإحلالهم مكان المصريين الذين كانوا سببًا في نجاح مثل تلك الشركات، بل إن التوجه ظهر واضحًا في استبعاد كثير من الأشخاص المؤسسين لتلك

لكن مؤخراً علم «التحرير» من مصادر داخل عدد من الشركات الصينية -لن نذكر اسمها في الوقت الحالي-، أن هناك توجها ملحوظا داخل تلك الشركات باستقدام مسئولين صينيين لإحلالهم مكان المصريين الذين كانوا سببًا في نجاح مثل تلك الشركات، بل إن التوجه ظهر واضحًا في استبعاد كثير من الأشخاص المؤسسين لتلك الشركات في أيام كانت تلك الشركات الكبيرة حاليًا لا تمثل سوى مكتب صغير في أحد الأبنية.



وذكرت مصادر أخرى أن هناك بعض الشركات الصينية تستقدم صينيين إلى مصر بتأشيرات سياحة، ومن ثم يتم تشغيلهم لإعادة إصلاح الهواتف في مراكز غير معتمدة، وسبق أن تم شن حملة أمنية على أحد تلك المراكز وضبط مواطنين صينيين بدون إقامة في مصر، ويبقى السؤال هل يستمر هذا التوجه باستبعاد المصريين شركاء النجاح الأوائل من المناصب القيادية في شركات الموبايل الصينية، أم أنها فترة مؤقتة؟







