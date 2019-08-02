أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

صورة أرشيفية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قد قال في وقت سابق أن موسكو لا تخطط لتغيير سياستها خلال الأيام المقبلة بسبب انقضاء سريان المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية .(اقرأ أيضا: «الانسحاب من المعاهدة النووية» يهدد شعبية الجمهوريين أوضح