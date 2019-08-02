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أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قد قال في وقت سابق أن موسكو لا تخطط لتغيير سياستها خلال الأيام المقبلة بسبب انقضاء سريان المعاهدة الروسية الأمريكية حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية .(اقرأ أيضا: «الانسحاب من المعاهدة النووية» يهدد شعبية الجمهوريين أوضح
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موسم جني القطن-8

إلغاء سعر الضمان..ضربة قاتلة للقطن وخراب بيوت للفلاح

«الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى».. بهذه الكلمات أعلنت الحكومة متمثلة في وزير قطاع الأعمال عن إلغائها العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وأن نظام شراء القطن من الفلاحين بداية من الموسم المقبل سيكون عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن. جاء ذلك خلال مؤتمر جمع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مع مزارعي الفيوم، مضيفاً: الحكومة كانت تعلن عن سعر الشراء قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة، وأن تطبيق النظام الجديد لتداول وتجارة القطن يعد عودة تدريجية لبورصة القطن.
الفريق-مهاب-مميش

مميش: عبور 81 سفينة لأول مرة في تاريخ قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتوجهاته أدت إلى ارتفاع أعداد السفن لأول مرة في تاريخ القناة ليصل إجمالي عبور السفن، اليوم، لـ81 سفينة من الاتجاهين الجنوبي والشمالي، وذلك لأول مرة منذ افتتاح القناة، وليثبت أن لقناة السويس الجديدة دورا كبيرا في تنمية ورفع تصنيف القناة وجعلها تحظى بثقة كل التوكيلات الملاحية، لنكون نحن القناة الجاذبة لكل السفن في العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الدنفاه المطل على قناة السويس بالإسماعيلية.
دونالد ترامب

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.
إطلاق-نار

طلق ناري يقتل الجار بسبب خلافات بالبحيرة

لقي، اليوم الجمعة، شخص مصرعه بطلق نارى في البطن فى مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بقرية الوسطانية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على الجاني وتم فرض كردون أمني بالقرية تحسبا لأى أعمال عنف من قبل أسرة القتيل، وتمت السيطرة على الموقف تماما.
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ترامب والشعار المزيف

ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها. إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟
القوات-الجوية-الفنزويلية

فنزويلا تتحرش بأمريكا.. وروسيا تستعد لمزيد من التدخل

يبدو أن انشغال الإدارة الأمريكية بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، والخلافات المستمرة مع إيران، تسبب في زيادة ثقة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حيث قالت السلطات الأمريكية إن طائرة مقاتلة فنزويلية "اقتربت بشكل خطير" على طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، مما يؤكد التوترات المتصاعدة بين البلدين. وصرحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أمس الأحد، بأن تحرك فنزويلا يدل على السلوك "المتهور" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الطائرة الأمريكية بدخول المجال الجوي الفنزويلي.
منظومة إس 400 -مقاتلة إف 35

شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
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