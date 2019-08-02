رياضة

أستون فيلا خامس أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
دخل أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية الجارية بقوة من خلال إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني، كخامس أكثر الفرق الأوروبية دفعًا للأموال على الصفقات في الميركاتو، وتعاقد أستون فيلا مع 12 لاعبا، آخرهم مارفيلوس ناكامبا من كلوب بروج مقابل 10.75 مليون جنيه إسترليني وتوم هيتون من بيرنلي مقابل 8 ملايين إسترليني، أمس الخميس، ولا يتفوق على أستون فيلا في الإنفاق سوى الرباعي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان أغلى صفقة تعاقد معه أستون فيلا هو تيروني مينجز مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.
وتعاقد فيلا مع المهاجم ويسلي مورايس مقابل 22 مليون يورو من كلوب بروج، ومات تارجيت مقابل 15 مليون إسترليني من ساوثهامبتون وإيزري كونسا من برينتفورد مقابل 12 مليون إسترليني. كما تعاقد أستون فيلا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني، ومع بيورن إينجلز من
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
فرج-عامر (2)

سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
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كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
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جريزمان عن دوري الأبطال: لم أتوج بالليجا من قبل

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أهدافه مع برشلونة بعد انتقاله إلى العملاق الكتالوني هذا الصيف آتيًا من أتلتيكو مدريد، وقال جريزمان في حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الكل يتحدث عن الرغبة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لفشل الفريق في الفوز به منذ فترة، ولكن الدوري الإسباني صعب للغاية أيضا، أنا ألعب في تلك المسابقة منذ أن كان عمري 18 عاما، ولم أتوج باللقب من قبل، الأمر يبدو سهلا لفوز برشلونة باللقب عامًا بعد آخر، ولكنه في الحقيقة صعب للغاية".
هازارد-ريال-مدريد

إيتو: حان وقت فوز هازارد بالكرة الذهبية

يرى مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، صامويل إيتو، أن البلجيكي إيدين هازارد قريب للغاية في المستوى من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واشتهر الكاميروني بفترة لعبه في صفوف العملاق الكتالوني أكثر من الفريق الملكي، ومع ذلك رشح هازارد للفوز بالكرة الذهبية بعد انتقاله إلى صفوف المرينجي هذا الصيف آتيًا من تشيلسي الإنجليزي. وقال إيتو، حسبما صرح لإذاعة "ماركا" الإسبانية: "يتوجب على هازارد الفوز بالكرة الذهبية، لم يتم تقديره في السابق بالشكل الكافي، لكنه يوجد الآن في واحد من أفضل الفرق في العالم، وستكون كل الأنظار موجهة إليه".
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