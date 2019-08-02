أستون فيلا خامس أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

محمود حسن تريزيجيه

دخل أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية الجارية بقوة من خلال إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني، كخامس أكثر الفرق الأوروبية دفعًا للأموال على الصفقات في الميركاتو، وتعاقد أستون فيلا مع 12 لاعبا، آخرهم مارفيلوس ناكامبا من كلوب بروج مقابل 10.75 مليون جنيه إسترليني وتوم هيتون من بيرنلي مقابل 8 ملايين إسترليني، أمس الخميس، ولا يتفوق على أستون فيلا في الإنفاق سوى الرباعي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان أغلى صفقة تعاقد معه أستون فيلا هو تيروني مينجز مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.

وتعاقد فيلا مع المهاجم ويسلي مورايس مقابل 22 مليون يورو من كلوب بروج، ومات تارجيت مقابل 15 مليون إسترليني من ساوثهامبتون وإيزري كونسا من برينتفورد مقابل 12 مليون إسترليني. كما تعاقد أستون فيلا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني، ومع بيورن إينجلز من

وتعاقد فيلا مع المهاجم ويسلي مورايس مقابل 22 مليون يورو من كلوب بروج، ومات تارجيت مقابل 15 مليون إسترليني من ساوثهامبتون وإيزري كونسا من برينتفورد مقابل 12 مليون إسترليني.



كما تعاقد أستون فيلا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني، ومع بيورن إينجلز من استاد ريمس مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.



ويعد ريال مدريد أكثر الأندية إنفاقا للأموال هذا الصيف بـ272 مليون جنيه إسترليني، ويأتي من خلفه أتلتيكو مدريد بـ219 مليون جنيه إسترليني.



كما دفع برشلونة 213 مليون جنيه إسترليني، مقابل 136 مليون جنيه إسترليني ليوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.