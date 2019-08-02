رياضة

سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
فرج عامر
فرج عامر
أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الجمعة: "رفضنا عرض الشرطة العراقي لاستعارة هدّاف سموحة حسام حسن لمدة عام نظير 500 ألف دولار". رفضنا عرض الشرطة العراقي لاستعارة هداف سموحة حسام حسن لمدة عام نظير 500 الف دولار — Farag Amer (@FaragAmer_) August 2, 2019
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
محمود حسن تريزيجيه (2)

أستون فيلا خامس أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو

دخل أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية الجارية بقوة من خلال إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني، كخامس أكثر الفرق الأوروبية دفعًا للأموال على الصفقات في الميركاتو، وتعاقد أستون فيلا مع 12 لاعبا، آخرهم مارفيلوس ناكامبا من كلوب بروج مقابل 10.75 مليون جنيه إسترليني وتوم هيتون من بيرنلي مقابل 8 ملايين إسترليني، أمس الخميس، ولا يتفوق على أستون فيلا في الإنفاق سوى الرباعي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان أغلى صفقة تعاقد معه أستون فيلا هو تيروني مينجز مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.
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مجدى-قفشة-بيراميدز

نكشف حقيقة صورة توقيع «أفشة» للأهلي

أبدى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، اندهاشه الشديد من الصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لمحمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى القلعة الحمراء، وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الصور وليس طرفا فيها وغير مسئولين عنها ولا تعبر عن القلعة الحمراء»، مضيفًا: «الدليل أن الصورة المتداولة لا يوجد بها أي مسئول رسمي داخل القلعة الحمراء في منصب له علاقة بالتعاقدات».
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
المقاولون-العرب-محمد-طلعت

سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

يستعد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم شكوى ضد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، علمًا بأن هناك أنباء أفادت بتجديد طلعت عقده مع المقاولون العرب، وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان التقدم بشكوى ضد اللاعب. وأكد محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن محمد طلعت وقع عقداً للانضمام إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتسلم دفعة التعاقد الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة سموحة أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت وسيطلب كامل قيمة التعاقد في شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة.
الزمالك وسموحة (17)

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
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