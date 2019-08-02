سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

فرج عامر

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الجمعة: "رفضنا عرض الشرطة العراقي لاستعارة هدّاف سموحة حسام حسن لمدة عام نظير 500 ألف دولار". رفضنا عرض الشرطة العراقي لاستعارة هداف سموحة حسام حسن لمدة عام نظير 500 الف دولار — Farag Amer (@FaragAmer_) August 2, 2019