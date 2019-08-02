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سامسونج في المقدمة.. تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
هواتف ذكية
هواتف ذكية
مبيعات الهواتف الذكية أصبحت مصدر الدخل الرئيسي لكبرى شركات التكنولوجيا حول العالم، لذا يشتد السباق بشكل يومي بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية على من يبتكر أحدث تكنولوجيا يجذب بها المستخدمين، فكلما أنفقت الشركات على قسم الأبحاث والتطوير، أبدعت في منتجاتها، ما ينعكس بشكل طبيعي على مبيعاتها في الأسواق العالمية، ويرفع من اسم العلامة التجارية حول العالم. وفي الأيام السابقة أصدرت مؤسسة IDC للأبحاث أحدث تقاريرها عن حجم مبيعات الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
أظهر التقرير تحقيق شركة سامسونج الكورية مبيعات بنحو 75.5 مليون موبايل، وذلك بحصة سوقية 22.7%، وبزيادة 5.5% على نفس الفترة من عام 2018، كما حققت شركة هواوي الصينية مبيعات بنحو 58.7 مليون موبايل، وبحصة سوقية 17.6%، بزيادة قدرها 8.3% على نفس الفترة من عام 2018، أما شركة أبل الأمريكية المصنعة لهواتف أيفون
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شاومي-تطلق هاتفي Mi 9T و Redmi 7A وأجهزة-ذكية-جديدة في-مصر (4)

شاومي MI 9T.. مواصفات هواتف الفئة العليا بسعر تنافسي

طرحت شركة شاومي في مصر، أمس، هاتفها الجديد Mi 9T، أحدث إصدارات عائلة MI 9، وهو الإصدار الذي لاقى قبولا كبيرا بعد الكشف عنه في معرض MWC برشلونة، فبراير الماضي، ويحتوي الهاتف على مواصفات وخواص الفئة العليا من حيث المعالج والكاميرات الخلفية والأمامية والبطارية وحجم الشاشة ونوعها، ويبدو أن شاومي -عبر وكيلها الصافي- لا تزال متمسكة بالرهان في السوق المصرية على أن السعر هو العامل الرئيسي في اختيارات المصريين، خاصة أنها بدأت تحصل على شريحة سوقية جيدة في الفترة الأخيرة.
عبة pubG

خفيف وأكثر سرعة.. إصدار جديد من لعبة PUBG MOBILE

كشف مطورو اللعبة العالمية الأشهر PUBG MOBILE عن إطلاق نسخة جديدة أخف وأكثر سرعة للعبة تحت اسم PUBG MOBILE LITE في أسواق شمال إفريقيا، بما يشمل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل اللعبة الآن عبر متجر التطبيقات Google Play. وتعد PUBG MOBILE أحد أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة وشعبية في المنطقة، وقد حرص مطوروها على إصدار نسخة PUBG MOBILE LITE لتعزيز إمكانية تشغيلها على عدد أكبر من الأجهزة والهواتف، ما يمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع باللعبة في أي وقت ومكان وباستخدام مختلف الأجهزة.
نظام هواوي الجديد

تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
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هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
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