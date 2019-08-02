سامسونج في المقدمة.. تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

هواتف ذكية

مبيعات الهواتف الذكية أصبحت مصدر الدخل الرئيسي لكبرى شركات التكنولوجيا حول العالم، لذا يشتد السباق بشكل يومي بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية على من يبتكر أحدث تكنولوجيا يجذب بها المستخدمين، فكلما أنفقت الشركات على قسم الأبحاث والتطوير، أبدعت في منتجاتها، ما ينعكس بشكل طبيعي على مبيعاتها في الأسواق العالمية، ويرفع من اسم العلامة التجارية حول العالم. وفي الأيام السابقة أصدرت مؤسسة IDC للأبحاث أحدث تقاريرها عن حجم مبيعات الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وجاءت كالتالي:

أظهر التقرير تحقيق شركة سامسونج الكورية مبيعات بنحو 75.5 مليون موبايل، وذلك بحصة سوقية 22.7%، وبزيادة 5.5% على نفس الفترة من عام 2018، كما حققت شركة هواوي الصينية مبيعات بنحو 58.7 مليون موبايل، وبحصة سوقية 17.6%، بزيادة قدرها 8.3% على نفس الفترة من عام 2018، أما شركة أبل الأمريكية المصنعة لهواتف أيفون



أظهر التقرير تحقيق شركة سامسونج الكورية مبيعات بنحو 75.5 مليون موبايل، وذلك بحصة سوقية 22.7%، وبزيادة 5.5% على نفس الفترة من عام 2018، كما حققت شركة هواوي الصينية مبيعات بنحو 58.7 مليون موبايل، وبحصة سوقية 17.6%، بزيادة قدرها 8.3% على نفس الفترة من عام 2018، أما شركة أبل الأمريكية المصنعة لهواتف أيفون فقد باعت نحو 33.8 مليون موبايل، بحصة سوقية 10.1%، وبتراجع 18.2% عن نفس الفترة من عام 2018، بينما حققت شركة شاومي الصينية مبيعات بـ32.3 مليون موبايل، وبحصة سوقية 9.7%، وبتراجع 0.2% عن نفس الفترة من عام 2018، وباعت شركة أوبو الصينية 29.5 مليون موبايل، بحصة سوقية 8.9%، وبزيادة قدرها 0.3% على نفس الفترة من عام 2018.