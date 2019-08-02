دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

كشفت الأبحاث عن أن التدريبات الأقل فاعلية في فقدان الوزن هي ركوب الدراجات والتمدد والسباحة، كما أظهرت أن النشاط البدني المتكرر يمكن أن يكون له آثار مفيدة فى الوزن.

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد الهرولة

كثيرا ما يشجع الأطباء المرضى على ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل من أجل الحفاظ على محيط الخصر، والآن حدد الباحثون في الصين أنواع التمارين الخمسة الأكثر فاعلية في مساعدة ذوي الأجسام القابلة للسمنة على تجنب زيادة الوزن. وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Genetics، فإن الهرولة المنتظمة أفضل نوع من التمارين لإدارة السمنة وتجنب زيادة الوزن. ومن التدريبات الأخرى الفعالة تسلّق الجبال، والركض، وأنواع معينة من الرقص، وممارسة اليوجا. وذلك وفقا لما ذكره موقع "health line".

توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بعد أن طلبوا من آلاف الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، تسجيل روتين التمارين، ثم قارنوا سجلات التمرين بعلم الوراثة للأفراد، وذلك بهدف إبراز تأثير ممارسة النشاط البدني في محاربة السمنة. اقرأ أيضا: السمنة تعوق قدرة المرأة على محاربة السرطان ما كشفته