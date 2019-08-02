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دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

كشفت الأبحاث عن أن التدريبات الأقل فاعلية في فقدان الوزن هي ركوب الدراجات والتمدد والسباحة، كما أظهرت أن النشاط البدني المتكرر يمكن أن يكون له آثار مفيدة فى الوزن.
تحرير:فيروز ياسر ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الهرولة
فوائد الهرولة
كثيرا ما يشجع الأطباء المرضى على ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل من أجل الحفاظ على محيط الخصر، والآن حدد الباحثون في الصين أنواع التمارين الخمسة الأكثر فاعلية في مساعدة ذوي الأجسام القابلة للسمنة على تجنب زيادة الوزن. وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Genetics، فإن الهرولة المنتظمة أفضل نوع من التمارين لإدارة السمنة وتجنب زيادة الوزن. ومن التدريبات الأخرى الفعالة تسلّق الجبال، والركض، وأنواع معينة من الرقص، وممارسة اليوجا. وذلك وفقا لما ذكره موقع "health line".
توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بعد أن طلبوا من آلاف الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، تسجيل روتين التمارين، ثم قارنوا سجلات التمرين بعلم الوراثة للأفراد، وذلك بهدف إبراز تأثير ممارسة النشاط البدني في محاربة السمنة.  اقرأ أيضا: السمنة تعوق قدرة المرأة على محاربة السرطان ما كشفته
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بيتزا

لو هاتخس.. جرب بيتزا الشوفان مع اللحمة وسلطة الجرجير

الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون والوزن الزائد، ويستخدمون أعشابا وأدوية لمساعدتهم، لكن الأكل هو الحل السريع والأساسي لإنقاص الوزن، والبعض منا يجد صعوبة في البحث عن وصفات للغداء، الكثير من الأفكار يمكنها مساعدتك في التوصل لأكلات مميزة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة تساعد في إنقاص الوزن بسهولة والاستمتاع بطعم الأكل. على سبيل المثال بدلًا من تناول التونة والسمك المشوي باستمرار، جربي بيتزا الشوفان مع صينية اللحمة وسلطة الجرجير بطرق بسيطة.
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

4 أخطاء في الدايت تزيد من دهون البطن

يعاني الرجال من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم دهون البطن، التي يصعب التخلص منها، خاصة كلما تقدموا في العمر، حتى إن كنت تمارس الرياضة بانتظام، يمكن أن تتجمع الدهون في البطن وحول منطقة الوسط؛ ولهذا ستكون في حاجة إلى استهداف هذه المنطقة من جسمك لفقدان الدهون الزائدة. عليك البحث جيدا عن الخطوات الصحيحة؛ لأن بعض الأخطاء قادرة على التسبب في مشكلة جسدية، لذا تعرف على ما يزيد من دهون البطن، حتى إن كنت تتبع نظاما غذائيا، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
الصيام

الصيام المتقطع لفقدان الوزن.. دليل شامل للمبتدئين

الصيام المتقطع هو نمط الأكل الذي يدور بين فترات الصيام والأكل فهو لا يحدد الأطعمة التي يجب أن تتناولها ولكن متى يجب تناولها لذلك فهو ليس نظاما غذائيا بالمعنى التقليدي للكلمة ولكن يتم وصفه بشكل أكثر دقة كنمط للأكل. حيث إن الصيام ممارسة عامة خلال التطور البشري فلم يكن لدى القدماء متاجر أو ثلاجات أو طعام متوفر على مدار السنة، ففي بعض الأحيان لم يتمكنوا من العثور على أي شيء لتناول الطعام لذلك تطور البشر ليكونوا قادرين على العمل دون طعام لفترات طويلة من الزمن كما أن الصيام من وقت لآخر أمر طبيعي. هذا هو دليل المبتدئين للصيام المتقطع.
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السمنة-زيادة-الوزن (1)

دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
هاتفك يسبب السمنة

هل هاتفك يسبب السمنة؟.. قضاء 5 ساعات خطر على صحتك

تمسك بهاتف طوال اليوم وتجلس مستمتعا بالسوشيال ميديا؟.. إذن عليك معرفة أن دراسة جديدة كشفت دراسة أن قضاء ساعات كل يوم أمام الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، حيث وجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43% للسمنة من أقرانهم الذين يجلسون وقت اقل على شاشات الهاتف. وكان السبب في إصابة هؤلاء الطلاب بالسمنة، أنه أكثر عرضة بمرتين لشرب السكريات وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

4 أخطاء في الدايت تزيد من دهون البطن

يعاني الرجال من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم دهون البطن، التي يصعب التخلص منها، خاصة كلما تقدموا في العمر، حتى إن كنت تمارس الرياضة بانتظام، يمكن أن تتجمع الدهون في البطن وحول منطقة الوسط؛ ولهذا ستكون في حاجة إلى استهداف هذه المنطقة من جسمك لفقدان الدهون الزائدة. عليك البحث جيدا عن الخطوات الصحيحة؛ لأن بعض الأخطاء قادرة على التسبب في مشكلة جسدية، لذا تعرف على ما يزيد من دهون البطن، حتى إن كنت تتبع نظاما غذائيا، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
الصيام لـ 6 ساعات

آخر وجبة 2 ظهرا.. افقد وزنك بهذا النظام الغذائي

قد يبدو تناول آخر وجبة لك في اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر بمثابة تعذيب، ولكنه قد يساعدك على إنقاص وزنك، حيث وجد العلماء أن تناول الطعام لمدة 6 ساعات وصيام 18 ساعة يمكنه كبح الشهية وخفض مستويات هرمونات الجوع. وكان يعتقد في السابق أن أنظمة الصيام تساعد الناس على التخلص من الوزن الزائد عن طريق مساعدتهم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن تقييد أوقات الوجبات يساعد على تناول كميات أقل ببساطة، وقد يكون ذلك بسبب تناول الطعام بما يتماشى مع ساعة الجسم الطبيعية.
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