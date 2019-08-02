دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

كشفت الأبحاث عن أن التدريبات الأقل فاعلية في فقدان الوزن هي ركوب الدراجات والتمدد والسباحة، كما أظهرت أن النشاط البدني المتكرر يمكن أن يكون له آثار مفيدة فى الوزن.
كثيرا ما يشجع الأطباء المرضى على ممارسة المزيد من الرياضة وتناول كميات أقل من أجل الحفاظ على محيط الخصر، والآن حدد الباحثون في الصين أنواع التمارين الخمسة الأكثر فاعلية في مساعدة ذوي الأجسام القابلة للسمنة على تجنب زيادة الوزن.
وفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Genetics، فإن الهرولة المنتظمة أفضل نوع من التمارين لإدارة السمنة وتجنب زيادة الوزن.
ومن التدريبات الأخرى الفعالة تسلّق الجبال، والركض، وأنواع معينة من الرقص، وممارسة اليوجا. وذلك وفقا لما ذكره موقع "health line".
توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بعد أن طلبوا من آلاف الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، تسجيل روتين التمارين، ثم قارنوا سجلات التمرين بعلم الوراثة للأفراد، وذلك بهدف إبراز تأثير ممارسة النشاط البدني في محاربة السمنة.
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ما كشفته
توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بعد أن طلبوا من آلاف الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، تسجيل روتين التمارين، ثم قارنوا سجلات التمرين بعلم الوراثة للأفراد، وذلك بهدف إبراز تأثير ممارسة النشاط البدني في محاربة السمنة.
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ما كشفته الدراسة عن السمنة
على عكس الدراسات السابقة المتعلقة بإنقاص الوزن، استخدم هؤلاء الباحثون 5 تدابير مختلفة للسمنة، بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ونسبة الدهون في الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك لتحديد التمرينات الأكثر فاعلية لمنع زيادة الوزن، كما نظرت غالبية الأبحاث السابقة فقط إلى مؤشر كتلة الجسم.
كما كشفت الأبحاث عن أن التدريبات الأقل فاعلية في فقدان الوزن هي ركوب الدراجات والتمدد والسباحة، كما أظهرت أن النشاط البدني المتكرر يمكن أن تكون له آثار مفيدة للوزن، بما في ذلك مخاطر الأمراض المرتبطة بالوزن؛ مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
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ما تأثير الهرولة فى صحة الجسم؟
قالت بيانكا بيلديني، طبيبة العلاج الطبيعي، إن الهرولة تحافظ على معدل ضربات القلب، وذلك لأن الجسم يستخدم الدهون كمصدر الوقود الأساسي للحفاظ على معدل ضربات القلب في هذه المنطقة، ومع زيادة المجهود يرتفع معدل ضربات القلب، التي تستخدم الجليكوجين أو السكر في الوقود.
وأوضحت «بيلديني» أن الشخص المصاب بالسمنة لديه نسبة دهون أعلى بكثير من العضلات، ما يجعل من الأسهل استخدام هذا كوقود.
ومن ناحية أخرى، قالت عن رياضة ركوب الدراجات: «إن الجسم غير مثقل لأنك جالس، مقارنة بالهرولة، لذا لا تحتاج إلى إجمالي طاقة الجسم التي تتطلبها الهرولة، ومن ثم لا تضع نفس القدر من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية والميكانيكية الحيوية».
كيف تمارس الهرولة بطريقة صحيحة؟
يقول روبرت هيربست، خبير إنقاص الوزن، إن مفتاح ممارسة الهرولة هو البدء ببطء، فيمكن المشي البطيء أولا وبعدها تأتي خطوة زيادة السرعة، كما يجب البدء في تمرينات مقاومة لبناء عضلات الساق.
كما تقول بيلديني إن الجمع بين الركض والمشي، بخطى مريحة قد يساعدك على التهدئة، كما يمكن استخدام جهاز رصد معدل ضربات القلب لضمان عدم ارتفاع معدل ضربات القلب في أثناء الهرولة.
كما تتضمن الفواصل التي تقترحها، الركض لمدة 3 دقائق، يليه المشي لمدة 30 ثانية، والركض لمدة 4 دقائق، تليها 45 ثانية من المشي، أو الركض لمدة 5 دقائق مع المشي لمدة دقيقة واحدة.
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وإذا كان الركض يبدو صعبا جدا أو غير مهم بالنسبة لك، جرب شيئا آخر، فيقول فرانكلين أنطوان، مدرب: «عند اختيار تمرين لإنقاص الوزن أو محاربة السمنة، تأكد من اختيار شيء تريد القيام به بالفعل، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن الهرولة مفيدة لفقدان الوزن، فإذا كنت تكرهها، فلن يكون ذلك مفيدا لك».
أحِب ما تقوم به حتى تستطيع محاربة وزنك الزائد والسمنة التي تسبب مشكلات صحية أنت في غنى عنها.