العثور على عجوز وحفيدتها مقتولتين في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على كل من: «آمال. ع. ال. إ» 65 عاما، بائعة فاكهة، وحفيدتها «حبيبة. أ. ع. ال» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع المرور ببندر مركز ومدينة