القشرة الخارجية للبرتقال مهمة.. ولكن يصعب هضمها

تحتوي قشرة البرتقال على بعض المركبات النباتية التي تعمل على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة؛ مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة والزهايمر

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

قشور البرتقال

نهتم بتناول الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافة إلى نسبة معقولة من المياه والألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالامتلاء ومعدلات الشبع؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين C، كما أنه يعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ، ويساعد أيضا على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم أن قشرة البرتقال الخارجية مفيدة أيضا، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة؟ وذلك نقلا عن "health line".

يعد البرتقال من أكثر الفواكه الشائعة حول العالم، عندما نتناوله نقوم بإلقاء القشرة الخارجية، ولكن الذي لا تعلمه أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعليك أن تقوم بتناولها بدلا من إلقائها، فيعد البرتقال بشكل عام من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C، ومن غير المعروف