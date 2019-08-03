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القشرة الخارجية للبرتقال مهمة.. ولكن يصعب هضمها

تحتوي قشرة البرتقال على بعض المركبات النباتية التي تعمل على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة؛ مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة والزهايمر
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
قشور البرتقال
قشور البرتقال
نهتم بتناول الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافة إلى نسبة معقولة من المياه والألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالامتلاء ومعدلات الشبع؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين C، كما أنه يعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ، ويساعد أيضا على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم أن قشرة البرتقال الخارجية مفيدة أيضا، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة؟ وذلك نقلا عن "health line".
يعد البرتقال من أكثر الفواكه الشائعة حول العالم، عندما نتناوله نقوم بإلقاء القشرة الخارجية، ولكن الذي لا تعلمه أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعليك أن تقوم بتناولها بدلا من إلقائها، فيعد البرتقال بشكل عام من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C، ومن غير المعروف
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كيف يؤثر الماء المثلج في الصيف على جسمك؟

تحتاج إلى تناول المشروبات الباردة في الصيف لمساعدتك على الانتعاش والترطيب، كما أن شرب الماء المثلج يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية، ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن شرب المشروبات المثلجة يمكن أن يكون سيئا، حتى في الجو الحار. يساعد الماء الدافئ على فتح مسامك وجعل بشرتك أكثر مرونة فإن الماء البارد يضيق المسام، وبالمثل هناك تأثير لشرب الماء المثلج فى الجهاز الهضمي وغيره من أعضاء جسمك؛ لهذا تعرف على الأسباب التي تجعلك تتخلى عن تناول المشروبات المثلجة وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
فوائد-الفلفل -لأسود

أضف الفلفل الأسود للطعام.. يساعد على فقدان الوزن

المكونات البسيطة التي تضاف للطعام هي الأساس الذي يعطى مذاقا رائعا؛ فعلى سبيل المثال رشة الملح السحرية هي التي تجعل طبقا من الأرز شهيا ولذيذا، والقليل من السكر يجعل كوبا من العصير منعشا، كما أن الفلفل الأسود يعد أحد أهم المكونات في كثير من الأطعمة، وهو يعمل على تحسين عملية الهضم، والوقاية من السرطان، والتقليل من ضغط الدم المرتفع. إذن، عليك وضع القليل منه في طعامك، لكي تحصل على العديد من الفوائد العلاجية، ولكن ضع في اعتبارك أمرا مهما، وهو أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الأمراض، نقلا عن "style craze".
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الفواكه أم المكسرات؟.. أفضل طريقة لفقدان الوزن

لا يخلو أي نظام غذائي صحي من المكسرات والفواكه، فكل منهما يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها، إضافةً إلى الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن عند النظر في أي منهما يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، سيحتاج الموضوع إلى كثير من البحث؛ لأنه متعلق بالسعرات الحرارية، والقيمة الغذائية التي يقدمها كل منهما، إضافة إلى سرعة الامتصاص والهضم، وقدرة الجسم على الحرق، حسبما ذكر موقع "times of india".
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