القشرة الخارجية للبرتقال مهمة.. ولكن يصعب هضمها

تحتوي قشرة البرتقال على بعض المركبات النباتية التي تعمل على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة؛ مثل مرض السكري من النوع الثاني والسمنة والزهايمر
نهتم بتناول الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافة إلى نسبة معقولة من المياه والألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالامتلاء ومعدلات الشبع؛ فعلى سبيل المثال، البرتقال من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين C، كما أنه يعمل على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ، ويساعد أيضا على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، ولكن هل تعلم أن قشرة البرتقال الخارجية مفيدة أيضا، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة؟ وذلك نقلا عن "health line".
يعد البرتقال من أكثر الفواكه الشائعة حول العالم، عندما نتناوله نقوم بإلقاء القشرة الخارجية، ولكن الذي لا تعلمه أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعليك أن تقوم بتناولها بدلا من إلقائها، فيعد البرتقال بشكل عام من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C، ومن غير المعروف
يعد البرتقال من أكثر الفواكه الشائعة حول العالم، عندما نتناوله نقوم بإلقاء القشرة الخارجية، ولكن الذي لا تعلمه أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعليك أن تقوم بتناولها بدلا من إلقائها، فيعد البرتقال بشكل عام من الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C، ومن غير المعروف أن القشرة الخارجية غنية بقيمة غذائية كبيرة، بما في ذلك الألياف الغذائية وفيتامين C، إضافة إلى مركبات نباتية تسمى البوليفينول، وفي الواقع ملعقة واحدة من قشر البرتقال (6 جرامات) تزود الجسم بـ14% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C، وهي أكثر نحو ثلاث مرات من الثمرة نفسها.
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أوضحت كثير من الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين C والألياف الغذائية تفيد القلب بشكل كبير، كما أنه يساعد في الحفاظ على العملية الهضمية، وربما يحميك من أنواع محددة من السرطان. وبجانب ذلك، تحتوي قشرة البرتقال على كمية من البروفيتامين أو الفولات والريبوفلافين والثيامين وفيتامين ب 6 والكالسيوم. وإضافة إلى ذلك تحتوي على بعض المركبات النباتية التي تعمل على إدارة الوقاية من الأمراض المزمنة؛ مثل مرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، والزهايمر.
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كما كشفت بعض الدراسات عن أن نشاط البوليفينول في قشرة البرتقال أكثر بكثير من الثمرة الفعلية، إضافة إلى أن نحو 90% من الزيوت الحيوية في قشرة البرتقال مكونة من مادة تسمى الليمونين، وهي مادة كيميائية طبيعية أثبتت الدراسات خصائصها المضادة للالتهابات ومضادة للسرطان أيضا، كما أنها تعمل على مكافحة سرطان الجلد.
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وعلى الجانب الآخر، تناول قشرة البرتقال يسبب لك بعض المشكلات الصحية، وفي ما يلي بعضها:
1- تحتوي على بقايا المبيدات
تستخدم المبيدات على الحمضيات مثل البرتقال؛ للمساعدة في الحماية من الحشرات والعفن، وكشفت العديد من الدراسات عن أنه على الرغم من أن ثمرة البرتقال من الداخل لا يوجد بها سوى القليل من المبيدات الحشرية، فإن القشرة الخارجية محملة بمعدلات عالية.
2- يصعب هضمها
نتيجة الملمس القوي الذي تتميز به القشرة الخارجية للبرتقال، قد يصعب هضمها، ومن ثم تناول كميات كبيرة منها يؤدي إلى اضطرابات في المعدة؛ مثل الانتفاخ والتشنجات.
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3- نكهة كريهة
على عكس المذاق الرائع المنعش للثمرة، فإن القشرة الخارجية للبرتقال قد يكون لها مذاق مر، على الرغم من العناصر الغذائية المهمة الغنية بها.
لا تكثر من تناول القشرة الخارجية للبرتقال، ولكن يمكنك إضافتها إلى بعض الأطعمة والحلويات؛ فعلى سبيل المثال، من المؤكد أنك تناولت ذات مرة كيكة البرتقال، وهي تتميز بمذاق رائع على الرغم من أن أحد مكوناتها قليل من قشور البرتقال، كما يمكنك إضافة القليل منها إلى بعض العصائر.
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