جريمة

خنقها بـ«شال».. أب يقتل طفلته في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظت طفلة، بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ إثر قيام والدها بقتلها خنقًا، بعدما دخل في نوبة غضب وتعدى عليها بالضرب وخنقها بواسطة «شال» ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، وضُبط الأب المتهم وجار استجوابه من قِبل نيابة الإبراهيمية العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على الطفلة «ندى.أ.ال.إ» 15 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثةً هامدةً وبها آثار كدمات وسحجات وخنق. وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بمركز شرطة الإبراهيمية،
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صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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تعذيب

تسول وعذاب.. إيداع نبيلة وأشقائها الثلاثة بدار رعاية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإيداع الطفلة «نبيلة» بنت الثلاثة عشر ربيعًا، بدار رعاية الأطفال بمدينة بلبيس، وإيداع أشقائها الثلاثة في دار رعاية البنين بمدينة الزقازيق، بعد قيام والد الطفلة وشقيقته ونجل شقيقته بالاشتراك في تعذيب الطفلة، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، لأن الأب عاطل عن العمل وكان يتقاضى منها مئة جنيه «يومية» عن تسولها ببندر المدينة، وكادت الإصابة تتسبب في بتر قدمها.
محكمة

المشدد 5 سنوات لعجوز اغتصب طفلة بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، على مهندس ديكور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 5905 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بالتعدي جنسيا على زميلة طفلته، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وذلك في أثناء تواجدها للمذاكرة مع ابنته في منزله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إذ استدرجها إلى غرفته وعاشرها معاشرة الأزواج.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

عاهة و100 جنيه يومية| مأساة طفلة عذبها والدها لتتسول

طفلة في عمر الزهور بالكاد تخطو خطواتها الأولى نحو معرفة الحياة والتعرف على ألوانها المبهجة من ضحك ولعب ومرح، حظها العثر وقدرها المحتوم كتبا نهاية مأساوية لطفولتها قبل أن تبدأ، إذ ولدت لأب عاطل لا يجيد من الحياة سوى الاستغلال والعيش «عالة»، بل والأنكى من ذلك أهل والدها الذين أخذوا يشجعونه ما داموا «سينولون من الحظ جانبا»، وكانت المحصلة النهائية فتاة بالكاد تستطيع الوقوف على قدم وحيدة في ظل كسر قدمها الأخرى لمرات ومرات على يد أقرب الناس إليها، لا لشيء إلا لأجل أن تتسول وتنفق عليه.
زواج-القاصرات

ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
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