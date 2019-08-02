خنقها بـ«شال».. أب يقتل طفلته في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

صورة أرشيفية

لفظت طفلة، بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ إثر قيام والدها بقتلها خنقًا، بعدما دخل في نوبة غضب وتعدى عليها بالضرب وخنقها بواسطة «شال» ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، وضُبط الأب المتهم وجار استجوابه من قِبل نيابة الإبراهيمية العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على الطفلة «ندى.أ.ال.إ» 15 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثةً هامدةً وبها آثار كدمات وسحجات وخنق. وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بمركز شرطة الإبراهيمية،