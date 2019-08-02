رياضة

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
ستيوارت باكستر
ستيوارت باكستر
قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
وقال باكستر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جوهانسبرج: "قررت الاستقالة من منصبي، وإتاحة الفرصة لوجوه أخرى كي تعمل مع هذا الجيل من المنتخب". وأضاف باكستر: "كتبت تقريري النهائي عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، واقتراحاتي للفترة المقبلة، وسلمته إلى الاتحاد الجنوب إفريقي، وبعض التقارير الإعلامية كانت
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رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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أستون فيلا خامس أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو

دخل أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية الجارية بقوة من خلال إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني، كخامس أكثر الفرق الأوروبية دفعًا للأموال على الصفقات في الميركاتو، وتعاقد أستون فيلا مع 12 لاعبا، آخرهم مارفيلوس ناكامبا من كلوب بروج مقابل 10.75 مليون جنيه إسترليني وتوم هيتون من بيرنلي مقابل 8 ملايين إسترليني، أمس الخميس، ولا يتفوق على أستون فيلا في الإنفاق سوى الرباعي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان أغلى صفقة تعاقد معه أستون فيلا هو تيروني مينجز مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.
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نيجيريا تتسلح بتاريخها في الكان أمام جنوب إفريقيا

يحتضن ستاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ثاني مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسخته رقم 32 المقام حاليًا في مصر، وذلك عندما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالفوز على غينيا وبوروندي والخسارة أمام مدغشقر قبل الإطاحة بالكاميرون في دور الـ16، أما جنوب إفريقيا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام المغرب وكوت ديفوار والانتصار على ناميبيا، قبل تحقيق مفاجآة من العيار الثقيل بإقصاء مصر المستضيفة من دور الـ16.
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مدرب جنوب إفريقيا: هذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا

شدد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، على صعوبة مباراة نيجيريا غدا الأربعاء في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا، ومنتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا، ومباراة الغد صعبة للغاية ولا يوجد شيء محدد للحديث عنه فنيا ولكني سأسعى لتحسين الأداء. نأمل أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".
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مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".
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مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.
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