رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

باولو ديبالا

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمثل تلك النصيحة خبرًا رائعًا لعشاق اليونايتد، خاصة أن رونالدو إلى جانب مدير النادي فابيو باراتيشي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، ينظر إليهم باعتبارهم أقوى الأصوات في يوفنتوس. وبعد أن أسهم في وصول ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس بعد مقابلته إياه عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية، يبدو أن رونالدو سيلعب دورًا محوريًا

وتمثل تلك النصيحة خبرًا رائعًا لعشاق اليونايتد، خاصة أن رونالدو إلى جانب مدير النادي فابيو باراتيشي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، ينظر إليهم باعتبارهم أقوى الأصوات في يوفنتوس.



وبعد أن أسهم في وصول ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس بعد مقابلته إياه عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية، يبدو أن رونالدو سيلعب دورًا محوريًا في رحيل ديبالا هذا الصيف.



ويدرك ديبالا أن وقته في يوفنتوس قد انتهى، ويبحث عن الرحيل لإثبات نفسه في مكان آخر، وحسب نصيحة رونالدو، يبدو أن اليونايتد هو المكان المناسب بالنسبة له.



وحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن ديبالا بات مستعدًا للموافقة على عرض اليونايتد، وسيكون حينها على مانشستر التوجه بالشكر لواحد من أعظم لاعبي الفريق على الإطلاق، وهو كريستيانو رونالدو.