رياضة

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتمثل تلك النصيحة خبرًا رائعًا لعشاق اليونايتد، خاصة أن رونالدو إلى جانب مدير النادي فابيو باراتيشي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، ينظر إليهم باعتبارهم أقوى الأصوات في يوفنتوس. وبعد أن أسهم في وصول ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس بعد مقابلته إياه عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية، يبدو أن رونالدو سيلعب دورًا محوريًا
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ستيوارت-باكستر‎

استقالة ستيوارت باكستر من تدريب جنوب إفريقيا

قدم المدرب ستيوارت باكستر، استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، لينهي بذلك فترته الثانية في المنصب، وأرجع المدرب الأسكتلندي البالغ من العمر 65 عاما، السبب في الاستقالة إلى افتقاده الدعم من جانب وسائل الإعلام وكذلك الجماهير. ووصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ أطاح بالمنتخب المصري من دور الستة عشر قبل أن يخسر في دور الثمانية أمام نظيره النيجيري، ودرب باكستر جنوب إفريقيا في فترة سابقة بين عامي 2004 و2005، وعاد إلى المنصب في 2017 بهدف قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
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سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
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أستون فيلا خامس أكثر الأندية إنفاقا في الميركاتو

دخل أستون فيلا سوق الانتقالات الصيفية الجارية بقوة من خلال إنفاق 130 مليون جنيه إسترليني، كخامس أكثر الفرق الأوروبية دفعًا للأموال على الصفقات في الميركاتو، وتعاقد أستون فيلا مع 12 لاعبا، آخرهم مارفيلوس ناكامبا من كلوب بروج مقابل 10.75 مليون جنيه إسترليني وتوم هيتون من بيرنلي مقابل 8 ملايين إسترليني، أمس الخميس، ولا يتفوق على أستون فيلا في الإنفاق سوى الرباعي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان أغلى صفقة تعاقد معه أستون فيلا هو تيروني مينجز مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.
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لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحبط رغبة يوفنتوس في ضم لوكاكو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس، والقتال على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البيانكونيري لتحضير عرض إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يشمل العرض وجود ديبالا كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم لوكاكو، إلا أن ديبالا يرغب في البقاء في تورينو، ويستعد للعودة مبكرًا من إجازته لتعلم فلسفة ساري.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو بورقة ديبالا

يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال إدخال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وحتى الآن، يحاول إنتر الإيطالي ضم لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أن إنتر يرفض تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية، حيث تقدم النيراتزوري بعرض مقابل 53,9 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات لضم لوكاكو، إلا أن إدارة مانشستر ترفض بيع لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه اليونايتد للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في عام 2017، وذلك حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يرفض عرض توتنهام الأول لضم ديبالا

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في الشق الهجومي، وتقدم السبيرز بعرض إلى يوفنتوس لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يرغب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو في العمل مع مواطنه، ولا يمانع السيدة العجوز رحيل النجم الأرجنتيني في حال تلقى الفريق العرض المناسب لقيمته، وهو ما فشل فيه توتنهام حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، حيث رفضت إدارة السيدة العجوز العرض الأول المقدم من توتنهام لضم باولو ديبالا مقابل 50 مليون يورو.
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