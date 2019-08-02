الوالدة باشا.. أم تستعين بفلذة كبدها لترويج البانجو

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

بانجو

الحاجة إلى المال والبحث عن الثراء السريع دون تكبد مشقة العمل الجاد المتواصل سيطرا على تفكير سيدة أربعينية، فوضعت ربة المنزل نصب عينيها أدوار ممثلات تقمصن شخصية "تاجرات مخدرات"، واتخذت القرار الأكثر جرأة في حياتها في سبيل جني مبالغ مالية طائلة، طرقت عالم الإجرام عبر بوابة المواد المخدرة وتحديدا ترويج نبات البانجو المخدر على متعاطيه، وقررت الاستعانة بفلذة كبدها الذي أتم عقده الثاني من العمر ليكون ذراعها اليمنى ظنا أن خطتها لن تنكشف خباياها، إلا أن رجال الشرطة كانوا لهما بالمرصاد.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية من تجار وحائزى المواد المخدرة، فقد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة برئاسة المقدم مصطفى خليل، من ضبط إحدى السيدات تبلغ من العمر 43 سنة، وابنها عاطل، 20 سنة، يقيمان بدائرة القسم، وذلك

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية من تجار وحائزى المواد المخدرة، فقد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة برئاسة المقدم مصطفى خليل، من ضبط إحدى السيدات تبلغ من العمر 43 سنة، وابنها عاطل، 20 سنة، يقيمان بدائرة القسم، وذلك في أثناء وجودهما في منطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبحوزتهما 5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات، وهاتفان محمولان.



أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، اعترف المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما.



