جريمة

الوالدة باشا.. أم تستعين بفلذة كبدها لترويج البانجو

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
بانجو
بانجو
الحاجة إلى المال والبحث عن الثراء السريع دون تكبد مشقة العمل الجاد المتواصل سيطرا على تفكير سيدة أربعينية، فوضعت ربة المنزل نصب عينيها أدوار ممثلات تقمصن شخصية "تاجرات مخدرات"، واتخذت القرار الأكثر جرأة في حياتها في سبيل جني مبالغ مالية طائلة، طرقت عالم الإجرام عبر بوابة المواد المخدرة وتحديدا ترويج نبات البانجو المخدر على متعاطيه، وقررت الاستعانة بفلذة كبدها الذي أتم عقده الثاني من العمر ليكون ذراعها اليمنى ظنا أن خطتها لن تنكشف خباياها، إلا أن رجال الشرطة كانوا لهما بالمرصاد.
وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية من تجار وحائزى المواد المخدرة، فقد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة برئاسة المقدم مصطفى خليل، من ضبط إحدى السيدات تبلغ من العمر 43 سنة، وابنها عاطل، 20 سنة، يقيمان بدائرة القسم، وذلك
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سرقة

ضبط لص حاول سرقة مسجد بالبحيرة.. وتسليمه للشرطة

تمكن أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، من الإمساك بلص داخل مسجد عبد الحكم بوسط المدينة، في أثناء سرقة أجهزة الصوت، وضُبط متلبسا بمعدات صوت المسجد وسرقات أخرى، وقاموا بإبلاغ مركز الشرطة وتم تسليمه للرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث المركز، حيث تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بورود بلاغ من أهالى مدينة أبو المطامير بالإمساك بلص في مسجد الشيخ عبد الحكم، في أثناء قيامه بسرقة معدات الصوت.
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إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
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«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية

خلافات ومشاكل ولكن لم تكن تتخيل "هدى" أن نهايتها ستكون مأسوية بهذا الشكل، وتموت على يد زوجها بعد شهور من عودتها إلى عصمته بعد أن اتخذ قراره وطلقها قبل سنوات، وتزوج من أخرى كان يغدق عليها المال والحب، عادت هدى لمنزلها وتسللت الغيرة إلى قلبها ودبت المشاكل بينها وبين "ضرتها"، طلبت من زوجها المهندس زيادة مصروف البيت إلا أنه رفض، لم تيأس وكررت طلبها مرة أخرى مما دفعه إلى ضربها، فكانت الطامة الكبرى حينما وجه لها ركلة بالقدم كانت كفيلة بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تاركة خلفها أطفالها وزوج تم حبسه بتهمة قتلها.
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الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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ضرب وتعذيب وجثة.. الطفلة ملك ضحية عشيق الأم بالعجوزة

لم يتحمل جسد الطفلة ملك شعبان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، تعذيب زوج والدتها لها بسبب بكائها، تارة يضربها بخرطوم مياه وتارة آخرى ركلآ بالأقدام التي تركت أثار وعلامات على جسدها النحيل، وبعدما لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب، وتوجه بصحبة والدتها لمستشفى قصر العيني وادعيا سقوط الطفلة من علو، إلا أن مفتش الصحة كشف جريمة زوج الأم بعدما أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية مع شبهة جنائية في الوفاة ليتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من المستشفى، بوصول طفلة جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
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«أحداث قسم العرب وولاية سيناء».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و46 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، وكانت محكمة أول درجة قضت فى شهر أغسطس 2015 بمعاقبة "بديع" والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و102 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا.
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الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
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شرطة المرافق تتصدى لإشغالات «عثمان محرم» في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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