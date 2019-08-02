جريمة

«ولادنا في خطر».. سر «بوست» أغضب وزير الداخلية

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
"لازم الشرطة تشوف حل.. ولادنا في خطر.. المخدرات بتتباع عيني عيك في الشارع".. ما سبق نص منشور تداوله الآلاف من قاطني منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة وتحديدا شارع ناهيا، بعدما ضاقوا ذرعا من انتشار تجار المواد المخدرة بالطرقات على مرأى ومسمع المارة، مما يهدد حياتهم وأبناءهم على حد سواء، إضافة إلى نشوب مشاجرات بأسلحة نارية وبيضاء بشكل متكرر، حتى إن بعض قاطني المنطقة الشعبية المكتظة بالسكان بدأ يبحث عن مسكن جديد خوفا من مصير مجهول محفوف بالمخاطر.
منشور إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الحي الشعبي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فجاء التوجيه الوزاري من اللواء محمود توفيق بفحص الأمر بدقة واتخاذ اللازم، مؤكدا أهمية فرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع البلاد. وجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتشكيل فريق
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جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
امرأة-تحمل-سكين

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
رجال-الجمارك-بمطار

إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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سلاح-ومخدرات (3)

«الداخلية» تتصدى لمروجي المخدرات في 6 محافظات

24 ساعة فقط احتاجها رجال الشرطة بوزارة الداخلية لتوجيه ضربة ثانية موجعة لتجار المواد المخدرة بعدما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط خمسة أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحيازتهم 317 طربة من مخدر الحشيش، لينجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بـ6 مديريات أمن في الإيقاع بعدد من المتهمين بالاتجار في المخدرات، وذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتاجرى المواد المخدرة.
شركات -مزيفة-نصب

كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
سرقة-السيارات (1)

رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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