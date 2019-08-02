«ولادنا في خطر».. سر «بوست» أغضب وزير الداخلية

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

وزارة الداخلية

"لازم الشرطة تشوف حل.. ولادنا في خطر.. المخدرات بتتباع عيني عيك في الشارع".. ما سبق نص منشور تداوله الآلاف من قاطني منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة وتحديدا شارع ناهيا، بعدما ضاقوا ذرعا من انتشار تجار المواد المخدرة بالطرقات على مرأى ومسمع المارة، مما يهدد حياتهم وأبناءهم على حد سواء، إضافة إلى نشوب مشاجرات بأسلحة نارية وبيضاء بشكل متكرر، حتى إن بعض قاطني المنطقة الشعبية المكتظة بالسكان بدأ يبحث عن مسكن جديد خوفا من مصير مجهول محفوف بالمخاطر.

منشور إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الحي الشعبي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فجاء التوجيه الوزاري من اللواء محمود توفيق بفحص الأمر بدقة واتخاذ اللازم، مؤكدا أهمية فرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع البلاد. وجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتشكيل فريق

منشور إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الحي الشعبي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فجاء التوجيه الوزاري من اللواء محمود توفيق بفحص الأمر بدقة واتخاذ اللازم، مؤكدا أهمية فرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع البلاد.



وجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائى تنسيقاً بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم 7 عاطلين جميعهم مُقيم بذات المنطقة، لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 160 قرصا مخدرا، 150 جرام حشيش، 200 جرام إستروكس، و3 قطع أسلحة بيضاء ومبلغ 1600 جنيه، وأقروا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع عن نشاطهم.







