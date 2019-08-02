تخفيضات 30%.. منافذ «أمان» هدية الداخلية للمواطنين

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية

واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وتم بالتنسيق مع كبار التجار إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.



وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بـ690 فرعا على مستوى الجمهورية (مُعلن عنها على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيسبوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت).



وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل.







