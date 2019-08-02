جونسون يفشل في أول اختبار له أمام صناديق الاقتراع

تمتلك حكومته الآن أغلبية بمقعد واحد فقط في مجلس العموم، حيث يضم حزبه 310 أعضاء، فيما يمتلك الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريكه في الائتلاف 10 مقاعد

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

بوريس جونسون

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، سيواجه أياما عصيبة في منصبه الذي تولاه مؤخرا، مع تقلص أغلبيته في مجلس العموم. حيث فاز حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بانتخابات فرعية في دائرة "بريكون ورادنشاير" بمنطقة ويلز. حيث حظت جين دودز من حزب الديمقراطيين الأحرار بـ13826 صوتا، متغلبة على كريس ديفيز من حزب المحافظين بـ12401، الذي سعى لإعادة انتخابه رغم اتهامه بتزوير نفقات. الهزيمة قللت أغلبية حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم إلى مقعد واحد وسيضعف من محاولاته لتحقيق البريكست بحلول 31 أكتوبر.

وأشارت شبكة "بلومبرج" البريطانية، إلى أن هذا كان أول اختبار في صندوق الاقتراع لجونسون منذ توليه رئاسة الوزراء في 24 يوليو الماضي، حيث تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق خروج أو بدونه. وتمتلك حكومته الآن أغلبية بمقعد واحد فقط في مجلس العموم، حيث يضم حزبه 310 أعضاء، فيما يمتلك الحزب الديمقراطي الوحدوي،