«حرس الحدود» تضبط 18 قنبلة و20 دانة و4 أطنان مخدرات
ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و20 دانة و392 ألف قرص مخدر و4341 كيلوجراما من الحشيش والبانجو المخدر ونفقين بشمال سيناء.. حصاد نشاط قوات حرس الحدود في شهر
٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
الفريق أول محمد زكي
أصدر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث باسم القوات المسلحة، بيانا اليوم الجمعة، أكد فيه أن قوات حرس الحدود شهدت نشاطا مكثفا على كل الاتجاهات الإستراتيجية، على مدار الشهر الماضي، وأسفرت جهودها عن ضبط «18» قنبلة معدة للتفجير، بالإضافة إلى «20» دانة و«392» ألف قرص مخدر و«4341» كيلوجراما من الحشيش والبانجو المخدر، ونفقين بشمال سيناء.
وشدد على أن رجال حرس الحدود يواصلون جهودهم المكثفة على مدار الساعة لتأمين الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى.
وأكد البيان أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضى من اكتشاف وتدمير «2» فتحة نفق جديدة
على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالتعاون
مع عناصر المهندسين العسكريين، وضبط «300» كيلوجرام من مادة اليوريا التى تستخدم
فى تصنيع العبوات الناسفة. (اقرأ أيضا: القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى
وأكد البيان أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضى من اكتشاف وتدمير «2» فتحة نفق جديدة
على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالتعاون
مع عناصر المهندسين العسكريين، وضبط «300» كيلوجرام من مادة اليوريا التى تستخدم
فى تصنيع العبوات الناسفة. (اقرأ أيضا: القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى 67 لثورة يوليو)
كما تم ضبط «1855» كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر و«392» ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون
المخدر و«2486» كيلوجراما من نبات البانجو و«1250» كيلوجراما من بذور البانجو والخشخاش و«6» كيلوجرامات من مادة الهيروين، وفى
إطار تنفيذ حملات القضاء على الزراعات
المخدرة بوسط سيناء، تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو بإجمالى مساحة
تقدر بـ«23» فدانا.
كما تم ضبط «9» بندقيات ومسدس أنواع وكميات من
الذخيرة مختلفة الأعيرة، وضبط «18» قنبلة معدة للتفجير و«46» مقذوفا نصف بوصة و«20» دانة هاون ومدفع، وضبط «8» هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية
و(994) جهاز GPS، وضبط «12» جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن وضبط «4600» كيلوجرام من الحجارة المخلوطة بخام
الذهب، و«179» ألف
قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها
على مواد مسرطنة وضبط «2080» علبة أدوية غير خالصة الرسوم
الجمركية.
كما تم إحباط محاولة
الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد «431» فردا من جنسيات مختلفة، والتحفظ على «90» عربة ودراجة
نارية و«2» مركب
صيد يستخدمان فى أعمال التسلل والتهريب،
كما تم ضبط «65» فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم. (اقرأ أيضا: مدير الكلية الحربية للسيسي: تحملتم بإخلاص قيادة الوطن)
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ أيام على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019. وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: "صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019".
كما صدق على تعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 114 أطباء، أطباء أسنان، صيادلة، بالإضافة إلى أطباء بيطريين) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 23 مارس 2019، وتعيين خريجي الكلية الفنية العسكرية (الدفعة 56) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية البحرية (الدفعة 70) في رتبة ملازم بحري تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الجوية (الدفعة 86) تخصص طيران وتخصص علوم عسكرية جوية رتبة ملازم طيار وملازم جوي اعتبارا من 30 يونيو 2019.