«حرس الحدود» تضبط 18 قنبلة و20 دانة و4 أطنان مخدرات

ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و20 دانة و392 ألف قرص مخدر و4341 كيلوجراما من الحشيش والبانجو المخدر ونفقين بشمال سيناء.. حصاد نشاط قوات حرس الحدود في شهر

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الفريق أول محمد زكي

أصدر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث باسم القوات المسلحة، بيانا اليوم الجمعة، أكد فيه أن قوات حرس الحدود شهدت نشاطا مكثفا على كل الاتجاهات الإستراتيجية، على مدار الشهر الماضي، وأسفرت جهودها عن ضبط «18» قنبلة معدة للتفجير، بالإضافة إلى «20» دانة و«392» ألف قرص مخدر و«4341» كيلوجراما من الحشيش والبانجو المخدر، ونفقين بشمال سيناء. وشدد على أن رجال حرس الحدود يواصلون جهودهم المكثفة على مدار الساعة لتأمين الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى.

وأكد البيان أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضى من اكتشاف وتدمير «2» فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، وضبط «300» كيلوجرام من مادة اليوريا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة. (اقرأ أيضا: القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى