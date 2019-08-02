ضبط 10 أطنان أجبان وسمن مغشوشة داخل مخزنين بالسويس

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

صفائح جبن فاسد

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بالتصدي لغش التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية ومصانع "بير السلم" والمخازن غير المرخصة، حرصا على حياة المواطنين وسلامة ذويهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل قصارى الجهد حفاظا على الأرواح.

تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس أكدت قيام تاجر مواد غذائية سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتي تموين؛ لقيامه بإدارة مخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجناين، وتجميعه كميات كبيرة من منتجان الألبان (أجبان - سمن) مجهولة المصدر وتجهيزها، تمهيداً لتوزيعها على المحلات التجارية

تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس أكدت قيام تاجر مواد غذائية سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتي تموين؛ لقيامه بإدارة مخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجناين، وتجميعه كميات كبيرة من منتجان الألبان (أجبان - سمن) مجهولة المصدر وتجهيزها، تمهيداً لتوزيعها على المحلات التجارية لبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وكذا ضبط (كميات كبيرة من عبوات الأجبان والسمن بلغ وزنها 9,250 طن جميعها مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية ومستندات تدل على مصدرها).



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحفظت القوات على المضبوطات بمعرفة لجنة من مفتشي الأغذية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



