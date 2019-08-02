جريمة

ضبط 10 أطنان أجبان وسمن مغشوشة داخل مخزنين بالسويس

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
صفائح جبن فاسد
صفائح جبن فاسد
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بالتصدي لغش التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية ومصانع "بير السلم" والمخازن غير المرخصة، حرصا على حياة المواطنين وسلامة ذويهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل قصارى الجهد حفاظا على الأرواح.
تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس أكدت قيام تاجر مواد غذائية سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتي تموين؛ لقيامه بإدارة مخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجناين، وتجميعه كميات كبيرة من منتجان الألبان (أجبان - سمن) مجهولة المصدر وتجهيزها، تمهيداً لتوزيعها على المحلات التجارية
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جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

«كله تحت السيطرة».. 48 ساعة حملات تموينية مكبرة

48 ساعة من الحملات التموينية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية.
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ضبط 70 قضية تموينية و9 مخابز مخالفة في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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مهمة مباحث التموين لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
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