ضبط هاكر البحيرة.. سرق 100 حساب فيسبوك وابتزهم

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الإنترنت بقطاع غرب الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص في البحيرة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وضبط مرتكبى جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، فقد بلغ شخصان مقيمان بمحافظة البحيرة بتضررهما من مجهول لقيامه بالاستيلاء على حسابيهما بموقع "فيسبوك" وسرقة كل الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابيهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا حاصلا على دبلوم صنايع مواليد 1989، مقيما بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة. وتم ضبط المتهم بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على