ضبط هاكر البحيرة.. سرق 100 حساب فيسبوك وابتزهم
تحرير:محمود عبد الصبور
٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث الإنترنت بقطاع غرب الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص في البحيرة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وضبط مرتكبى جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، فقد بلغ شخصان مقيمان بمحافظة البحيرة بتضررهما من مجهول لقيامه بالاستيلاء على حسابيهما بموقع "فيسبوك" وسرقة كل الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابيهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.
أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا حاصلا على دبلوم صنايع مواليد 1989، مقيما بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.
وتم ضبط المتهم بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على
أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا حاصلا على دبلوم صنايع مواليد 1989، مقيما بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.
وتم ضبط المتهم بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على 100 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وباستكمال الفحص الفنى تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيسبوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.
وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم ماديا.
وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.