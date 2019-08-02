جريمة

ضبط هاكر البحيرة.. سرق 100 حساب فيسبوك وابتزهم

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث الإنترنت بقطاع غرب الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص في البحيرة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وضبط مرتكبى جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، فقد بلغ شخصان مقيمان بمحافظة البحيرة بتضررهما من مجهول لقيامه بالاستيلاء على حسابيهما بموقع "فيسبوك" وسرقة كل الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابيهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.
أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا حاصلا على دبلوم صنايع مواليد 1989، مقيما بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة. وتم ضبط المتهم بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على
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صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

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جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

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التمثال المضبوط

بازلت و17 طلقة.. إحباط تهريب تمثال أثري بالشرقية

تمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد»، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب تمثال من حجر البازلت، يُشتبه في أثريته، وذلك بحوزة صاحب شركة مقاولات وعامل كان برفقته، إذ ضُبط بحوزتهما طبنجة نارية و17 عيارا ناريا، فيما بلغ طول التمثال نحو 100 سنتيمتر، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
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رجال ولكن.. شقيقان يروجان لتبادل الزوجات بالمنصورة

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طفلة-حلوان‎

القبض على قاتل طفلة ووالدها وحرق جثتهما بحلوان

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