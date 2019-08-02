حريق بمحلات الساعة للأقمشة والملابس في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الساعة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، شرق محافظة الإسكندرية وسكانها من خطر كبير عقب اشتعال حريق كبير في مجموعة من الأكشاك الخاصة ببيع الملابس، اليوم الجمعة، وذلك على غرار حريق العتبة، حيث تتشابه معها إلى حد كبير، لولا سرعة تدخل رجال الحماية المدنية ووصول سيارات الإسعاف فى الحال والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال المجاورة والشقق السكنية ومحطة وقود ملاصقة لموقع الحريق. وأفادت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائى.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة رمل ثان يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة باشتعال النيران، في أكشاك للباعة بمنطقة الساعه شرق المدينة. على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحريق بالإضافة إلى سيارات الإطفاء ورجال وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف،