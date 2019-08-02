الأوقاف تكشف حقيقة انقطاع بث شعائر الجمعة بالحسين

تحرير:باهر القاضى ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

مسجد الحسين

نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله من أسباب انقطاع البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة التي أداها الوزير محمد مختار جمعة بمسجد الإمام الحسين، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما تمت إثارته عن اقتحام أحد الملتحين ساحة المسجد أو خلافه. وعن أسباب الانقطاع قال طايع لـ"التحرير"، إن هناك عطلا فنيا بسيارة النقل المباشر، وتم استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مساجد الأوقاف آمنة، والمسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد.

وكان التليفزيون المصري قد أعلن عن نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بدلا من مسجد الإمام الحسين بالجمالية بعد انقطاع الكهرباء في الأخير ما تسبب في قطع الصوت والصورة عن قناتي الأولى والفضائية المصرية في أثناء نقل شعائر الصلاة. وفوجئ مسؤولو الإذاعات الخارجية بالهندسة الإذاعية بالعطل ما تسبب في توقف