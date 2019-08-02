ملخص ما قدمه النجوم الـ10 المرشحون لجائزة «THE BEST»

سيكون على (قادة المنتخبات الوطنية - مدربي المنتخبات الوطنية - أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي) اختيار ثلاثة مرشحين ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا.
وشهدت القائمة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فرينكي دي يونج، والهولندي ماتياس دي ليخت، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي هاري كين، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان ديك.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناء على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019.
وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية - مدربي المنتخبات الوطنية - أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)،
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناء على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019.
وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية - مدربي المنتخبات الوطنية - أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)، اختيار ثلاثة مرشحين لكل جائزة من القائمة، ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي بين جميع الفئات.
يشار إلى أن لجنة اختيار المرشحين الرجال لجوائز «The Best»، شملت كلا من المكسيكي فرانكو باريزي، الكوري الجانوبي تشا بومكون، الإيطالي فابيو كابيلو، الأسترالي ريكي هربرت، البرازيلي كاكا، الألماني لوثر ماتيوس، الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، المكسيكي هوجو سانشيز، الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، والإسباني تشافي.
وفي ما يلي نستعرض ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل لاعب؟
البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)
- الفائز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس.
- اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الإيطالي.
- بطل كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال.
الهولندي فرانكي دي يونج (برشلونة)
- الفائز بثنائية الدوري والكأس مع أياكس.
- تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس.
- الفائز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الهولندي.
الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)
- الفائز بثنائية الدوري والكأس مع أياكس.
- تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس.
- قائمة التشكيلة المثالية للدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا.
البلجيكي إدين هازارد (ريال مدريد)
- الفائز بالدوري الأوروبي مع تشيلسي.
- أفضل هداف لتشيلسي في جميع البطولات.
- الفائز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين PFA بتصويت المشجعين بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)
- تأهل مع توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
- سجّل 17 هدفًا في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي.
- تأهل مع منتخب بلاده لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
السنغالي ساديو ماني (ليفربول)
- الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.
- واحد من أفضل 3 هدافين في الدوري الإنجليزي (22 هدفًا).
- تأهل مع المنتخب لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019.
الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
- الفائز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
- أفضل هداف لباريس سان جيرمان في جميع البطولات.
- أفضل هداف (33 هدفًا) ولاعب العام في الدوري الفرنسي.
الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)
- الفائز بالدوري الإسباني، ومتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.
- الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.
- الفائز بالميدالية البرونزية لكوبا أميركا 2019.
المصري محمد صلاح (ليفربول)
- الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.
- أفضل هداف لليفربول في جميع البطولات.
- واحد من أفضل 3 هدافين في الدوري الإنجليزي (22 هدفًا).
الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
- الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.
- الفائز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي ولاعب العام لرابطة اللاعبين المحترفين PFA في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
- متأهل مع منتخب بلاده لنهائي دوري الأمم 2019.