ملخص ما قدمه النجوم الـ10 المرشحون لجائزة «THE BEST»

سيكون على (قادة المنتخبات الوطنية - مدربي المنتخبات الوطنية - أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي) اختيار ثلاثة مرشحين ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي

تحرير:كريم مليم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فرينكي دي يونج، والهولندي ماتياس دي ليخت، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي هاري كين، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان ديك.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناء على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019. وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية - مدربي المنتخبات الوطنية - أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)،