جريمة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «خناقة» معرض الأهرام

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
مشاجرة داخل معرض الأهرام العقاري
مشاجرة داخل معرض الأهرام العقاري
أصدر المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بيانا صحفيا؛ للكشف عن الملابسات الكاملة للأحداث التي وقعت داخل معرض الأهرام للتسويق والاستثمار العقاري بقاعة المؤتمرات الدولية، خاصة بعد تداول عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت مقطع فيديو يتضمن مشاهد لوقوع مشاجرة بين عدد من مندوبى المبيعات لشركات عقارية في أثناء فعاليات معرض الأهرام للتسويق والاستثمار العقاري بقاعة المؤتمرات الدولية، زاعمة الغياب الكامل لقوات الشرطة، الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وذكر البيان أنه بتاريخ 26 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثانى مدينة نصر بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص من العاملين بشركتين للتسويق العقارى من المشاركين بالمعرض، وذلك فى إطار التنافس على توجيه المترددين من الجمهور لمشاهدة أجنحتهما. كما تبلغ للقسم من مدير إدارة المعارض بمؤسسة الأهرام بتضرره من مسئولى الشركتين
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مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

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«الداخلية» تتصدى لمروجي المخدرات في 6 محافظات

24 ساعة فقط احتاجها رجال الشرطة بوزارة الداخلية لتوجيه ضربة ثانية موجعة لتجار المواد المخدرة بعدما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط خمسة أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحيازتهم 317 طربة من مخدر الحشيش، لينجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بـ6 مديريات أمن في الإيقاع بعدد من المتهمين بالاتجار في المخدرات، وذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتاجرى المواد المخدرة.
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الداخلية توقع 714 تاجر مخدرات خلال أسبوع

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية من خلال حملاتها المكبرة، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
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«كله تحت السيطرة».. 48 ساعة حملات تموينية مكبرة

48 ساعة من الحملات التموينية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية.
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رحلة الأيام السبعة لفرض السيطرة الأمنية في المحافظات

«مداهمة بؤر إجرامية، مطادرة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار» تلخص العبارات السابقة جهود الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها وزارة الداخلية طوال الأسبوع الماضي تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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