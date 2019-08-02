الداخلية تكشف ملابسات فيديو «خناقة» معرض الأهرام

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مشاجرة داخل معرض الأهرام العقاري

أصدر المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بيانا صحفيا؛ للكشف عن الملابسات الكاملة للأحداث التي وقعت داخل معرض الأهرام للتسويق والاستثمار العقاري بقاعة المؤتمرات الدولية، خاصة بعد تداول عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت مقطع فيديو يتضمن مشاهد لوقوع مشاجرة بين عدد من مندوبى المبيعات لشركات عقارية في أثناء فعاليات معرض الأهرام للتسويق والاستثمار العقاري بقاعة المؤتمرات الدولية، زاعمة الغياب الكامل لقوات الشرطة، الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وذكر البيان أنه بتاريخ 26 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثانى مدينة نصر بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص من العاملين بشركتين للتسويق العقارى من المشاركين بالمعرض، وذلك فى إطار التنافس على توجيه المترددين من الجمهور لمشاهدة أجنحتهما. كما تبلغ للقسم من مدير إدارة المعارض بمؤسسة الأهرام بتضرره من مسئولى الشركتين